Julieta Riera: marcharon para que la Justicia de expida

juicio femicidio Julieta Riera10.jpg

La audiencia ante el STJ se celebró el 3 de abril y, según el Código Procesal Penal, la resolución se debió dictar en los 20 posteriores.

Frente a Plaza Mansilla, los manifestantes sostuvieron pancartas con el rostro de Julieta Riera mientras aplaudían para llamar la atención de quienes circulaban por el frente de la sede del poder Judicial de la provincia en Paraná.

Al grito de “Julieta” y la réplica del presente siguió el cántico: “Yo sabía que a los femicidas los cuida la policía, y la justicia”, en referencia a Jorge Julian Christe, hijo de la jueza jubilada, Ana María Stagnaro.

Femicidio Julieta Riera Tribunales juicio a Jorge Christe 1.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Plazos

"Desconocemos las razones por las cuales se extendió el plazo para dictar la resolución y, si bien entendemos que muchas veces los tiempos son ordenatorios y hubo una prórroga para la deliberación, ésta ya culminó el 5 de mayo. Ya transcurrieron los 20 días desde la audiencia", indicó a APF la abogada querellante, Corina Biesel quien insistió en la importancia de no olvidar el caso de Julieta y la necesidad en que la Justicia se pronuncie: "Nos arrebataron a Julieta y este es un grito desesperado de toda una comunidad que quiere que, finalmente, se pronuncie en última instancia en defensa de los derechos de las mujeres. Queremos una sentencia condenatoria del veredicto popular que lo declaró culpable y fue confirmado por la Cámara de Casación.

Femicidio Julieta Riera Tribunales juicio a Jorge Christe 8.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Agradecimientos y pedido

La familia de la joven agradeció el acompañamiento de la sociedad. Manifestaron “que no les gusta comparar con otro casos”, lo cual si se utiliza como argumento por parte de la defensa del victimario, sin embargo hacen notar que “en el caso de Fátima, jamás hubo apelaciones, porque el femicida no tiene dinero o no es hijo de un juez o de una jueza”.

Al terminar la marcha, se hizo una ronda en torno a la familia de la joven para hablar del caso u donde se manifestó la angustia que atraviesa la familia frente a la incertidumbre de no saber que definirá la Justicia. También se destacaron las diferencias en el acceso a la Justicia cuando se cuenta con dinero y vínculos para poder seguir apelando, respecto de los femicidas sin esos recursos.

juicio femicidio Julieta Riera1.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

El caso de Julieta Riera

El 30 de abril de 2020 Julieta Riera murió tras caer del octavo piso del edificio Instituto del Seguro, frente a Plaza 1° de Mayo, en la ciudad de Paraná. Su pareja, Jorge Julián Christe, insistió en que la caída fue accidental pero tanto la querella como la fiscalía consideraron que se trató de un femicidio al haberse encontrado signos de violencia en el cuerpo y en el departamento donde convivían la joven y el acusado.

Casi un año después, el 15 de abril de 2021, Christe fue declarado culpable de en un juicio por jurados de forma unánime por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por haberse perpetrado en el contexto de violencia de género. En 2022 la sentencia fue confirmada un año después por la Cámara de Casación Penal de Paraná.