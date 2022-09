Julián Christe pide domiciliaria y dice que Julieta murió por "un accidente"

Pero fue más allá y habló del hecho por el que fue condenado: "quiero aclarar que yo no maté a Julieta, eso fue un accidente. No soy una persona peligrosa. Acá es distinto, no es que alguien mató a otra a puñaladas, yo vi cuando ella se caía para atrás. Vi sus piernas".

"Hace dos años estoy detenido y ni siquiera he podido ir al cementerio a dejarle una flor a quien amo”, manifestó incluso el hombre de 33 años.

Julieta Riera Jorge Julián Christe femicidio 2.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Este miércoles su abogada defensora, Mariana Barbitta, pidió a los jueces que revoquen la resolución de la Cámara de Casación Penal de Paraná, que el 4 de mayo rechazó el pedido de excarcelación.

Barbitta advirtió que la sentencia no está firme y que por ello el arresto efectivo no puede prosperar; y reclamó que se posibilite que su defendido continúe su arresto en su domicilio, donde pueda estar más tiempo en contacto con su hijo de 6 años –que tuvo con una anterior pareja-.

Uno de los argumentos de la defensa fue que la prisión efectiva afecta al niño debido a que no tiene el suficiente contacto con su padre. La Fiscalía y la Querella pidieron rechazar la domiciliaria porque existen riesgos de fuga, ya que Christe tiene una hermana viviendo en el exterior. Además, señalaron que el niño cuenta con contención. El Ministerio Pupilar se opuso a la petición bajo este último argumento.

Julieta Riera Jorge Julián Christe femicidio 4.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Christe fue declarado culpable el 15 de abril de 2021 por un el jurado popular del delito de homicidio agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género.

Los 12 jurados consideraron probado que el 30 de abril de 2020 arrojó a Julieta Riera, de 24 años, de un balcón desde un octavo piso de un edificio del microcentro de Paraná.