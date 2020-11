Alegatos

La preparación del fiscal Juan Malvasio para enfrentar este tipo de debates fue notoria. Su vehemencia y gesticulación al momento de exponer la teoría del caso lo mostró sólido. Sus ademanes para acompañar su relato detallando cada una de las pruebas dejó en claro que la retórica jugará un papel preponderante en este tipo de debates, donde hay que lograr convencer a 12 ciudadanos que no son entendidos en Derecho.

Malvasio señaló que Carlos Caminos mató el 25 de abril en calle Miguel David, entre Parera y Mihura, a Milton Luna. Explicó que el hecho sucedió a las 16 y que para cometer el crimen el acusado esperó que su amigo bajara de la moto en la que circulaban y extrajo un arma de guerra Magnum 44. Precisó que Luna recibió dos certeros disparos: uno por la espalda y otro en la cabeza cuando ya estaba en el suelo.

https://twitter.com/UNOentrerios/status/1327506554548080645 El primer juicio por jurados de Entre Ríos terminó este viernes con veredicto culpable. Iván Caminos fue hallado responsable del asesinato del joven de 25 años.https://t.co/kTIwjCTS8D — Diario UNO (@UNOentrerios) November 14, 2020

El fiscal derrumbó la defensa de Caminos, a la que calificó de infantil. Dijo que la teoría de la defensa era muy débil y de perogrullo porque carecía de elementos. Malvasio hurgó en los antecedentes de Caminos, que se presentó como una buena persona, pero no contó que hacía dos meses había sido baleado y que fue señalado por un testigo como una persona que vendía armas.

El representante del Ministerio Público precisó que los testigos de la defensa mintieron tanto que tuvo que empezar a decir la verdad.

“Caminos fue la última persona que vio con vida a Luna porque fue quien lo mató”, sentenció el fiscal, quien dijo que “Caminos aseguró que la Policía le rompió todo, pero no denunció. Además él avaló el allanamiento”.

El querellante hizo hincapié en la amistad que unía a ambos protagonistas. Y en la confianza que le tenía Luna a Caminos. “Un disparo con un arma letal era suficiente para quitarle la vida, pero efectuó otro disparo para asegurarse”.

JuicioPorJuradosParaná.jpg Entre Ríos tuvo su primera experiencia de juicio por jurado.

El defensor Javier Aiani dijo que iba a hacer todo lo posible para que el jurado arribe a la conclusión que Iván Caminos no tuvo participación en el hecho. “Hubo impericia o desacierto de la Policía de Entre Ríos”, dijo el defensor por no practicar el dermotest. Además le llamó la atención que a su cliente no le hayan secuestrado la ropa para peritar. “Es un error garrafal de la Policía y la Fiscalía ”, precisó el defensor, quien aseguró que el allanamiento en la casa de su cliente dio negativo.

Antes de que el jurado pasará a resolver, el juez Vírgala, que durante toda la audiencia fue muy didáctico al momento de brindar las explicaciones del proceso a los integrantes del Jurado Popular, indicó durante una hora cuáles eran los pasos a seguir para llegar a una resolución.

Tras una hora y 15 minutos, el jurado informó que ya habían llegado a una resolución. Una integrante del jurado dio a conocer lo resuelto: “Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Carlos Iván Caminos, culpable del delito de Homicidio agravado por el uso de arma de fuego, conforme al requerimiento de la Fiscalía y la querella...”.