Jueza no descartó que algún abogado esté detrás de las amenazas de muerte

Bértora explicó a UNO que recibió este miércoles numerosos llamados de solidaridad por parte de autoridades del Superior Tribunal de Justicia, de colegas, abogados, como de la ministra de Gobierno Rosario Romero. "No es fácil pararse ante una amenaza de estas características donde anuncian que me matarán a mi o a mis hijos", resaltó la jueza para informar: "Tras la denuncia, esperaremos el trabajo investigativo, como los informes de la empresa Facebook y la prestataria del IP para saber de dónde provino la amenaza, es decir si fue en esta ciudad , en qué medio informático fue emitida y por qué persona".



Reiteró gran parte de la información publicada por UNO, pero a fin de remarcar: "Los mensajes fueron enviados de perfiles falsos, creados para ejecutar esta amenaza. Están escritas de igual manera y no refieren a nada, porque no sé qué hice o debería hacer. Es un anónimo y apuntan a mi y a mis hijos".

"Creo que si hubiera sido algún preso, hubiera explicado el motivo del enojo, y de allí es que creo que no viene esto del interior de alguna cárcel, porque además tengo muy buena relación con los privados de la libertad", resaltó.





Más adelante reconoció que hace poco tiempo tuvo un incidente con un abogado del foro local de Paraná que no le gustó una resolución que tomó con un interno que él asistía. "Este abogado me dijo algunas cosas que no me gustaron que dejaron entrever cuestiones con mi seguridad y otras cuestiones que no quiero que ahora se conozcan públicamente, pero que me llevaron a tomar los recaudos del caso", informó para indicar: "No tengo elementos para ligar las últimas amenazas, pero tampoco descarto nada, ya que la forma de escribir las amenazas es como que fueron escritas por una persona con conocimientos".





"Se que la investigación, también tratará de aclarar si todo esto tiene que ver con otras funciones que desarrollo dentro de la comunidad, ya que formo parte de entidades, grupos e instituciones donde se tomas decisiones que por ahí tienen que ver con la posibilidad de que una persona siga trabajando o no. O bien en su momento, tuve críticas con el desorden que había con el tema de los remises en la terminal, y cuestiones ligadas con la inseguridad", reflexionó Bértora.





"El tema no es menor, es grave, porque fue una amenaza anónima que tiene un agravante, pero además porque se metieron con mis hijos, de allí que tengo custodia permanente en mi casa, como en el trabajo", comentó finalmente.

