Joven brasileño detenido por matar a palazos al cuidador de un complejo

El homicidio fue denunciado alrededor de las 8 de ayer por parte de un vecino que llamó a la Policía. El hombre encontró a la víctima tirada en el suelo, al ingreso del complejo. Cuando llegaron los uniformados en varios patrulleros cercaron la escena del crimen y luego arribaron al lugar el fiscal en turno, Guillermo Biré, así como el médico forense y el personal de Criminalística. Nadie dudó de que se estaba ante un asesinato ante las pruebas que estaban a la vista.





El médico que practicó la autopsia advirtió que Benítez murió como consecuencia de numerosos golpes en su cabeza efectuados con un palo o un hierro con filo.





La hipótesis principal se construye en torno a lo aportado por un testigo circunstancial. Según se informó, este hombre estuvo reunido en la noche del martes junto a Benítez y el acusado. Se retiró y los otros dos quedaron solos en el domicilio. Entre ese momento y la mañana, cuando fue hallado el fallecido, se produjo el ataque mortal.





Aún no se descartan otras hipótesis ni la intervención de otras personas en el hecho. El fiscal imputará por Homicidio simple al acusado y pedirá su prisión preventiva.









"Pata de Perro" sigue prófugo por homicidio





Hasta el cierre de esta edición, anoche, aún no había novedades del paradero de Diego Armando Moledo, más conocido como Pata de Perro, el hombre de 42 años acusado de ser el autor del homicidio de Javier Aníbal Popi Gómez, de 23, ocurrido en la noche del lunes en Concordia.

En medio de la congoja al despedir los restos de la víctima, su pareja Daniela Benítez contó a El Sol sobre las circunstancias del hecho: "El nene chiquito de 3 años estaba con él, también mis otros hijos y mis sobrinos, esto no puede quedar así, queremos que se haga justicia, que digan la verdad, dicen que fue por un terreno pero no es cierto, yo lo cambié y no tuvimos problemas. Hasta los vecinos son testigos de que no teníamos problemas con nadie, el asesino se llama Diego Moledo, todos lo vimos, andaba con otro de 18 años, Nacho, en moto, ese también es cómplice", detalló. Esperan que el caso no quede impune.















En la tranquera del acceso al complejo de bungalows Campos del Río quedaron las manchas con la sangre de Dionel Benítez, el cuidador del predio turístico ubicado en la zona del Camino de la Costa de Gualeguaychú. En el lugar estaba el cuerpo sin vida del hombre de 51 años, que era oriundo de Misiones, con notorias lesiones en la cabeza. La Fiscalía y la Policía local investigaron el hecho y en pocas horas lograron la detención del sospechoso, quien tenía sus prendas de vestir ensangrentadas.El testigo identificó en seguida a ese sujeto, un joven de 28 años, oriundo de Brasil, quien también se domicilia en el lugar. Por lo cual la Policía se dirigió hacia la finca del sospechoso, en un domicilio de calle Roca al 900, donde lo detuvieron. Tenía en sus prendas de vestir las manchas de sangre que lo incriminaron. Estas y otros elementos fueron secuestrados para ser analizados.Aparentemente, según estiman los investigadores, durante la reunión de ambos, donde habrían estado ingiriendo bebidas alcohólicas, Benítez y el otro muchacho discutieron hasta que el brasileño lo atacó a palazos hasta matar a quien era su compañero.