Investigan el atentado a la torre de transmisión de LT39 Radio Victoria

Vándalos destruyeron la antena de transmisión de LT 39 Radio Victoria y la emisora está sin aire. El hecho ocurrió a primera hora de la mañana de este domingo.

Mario Chesini, director del medio, indicó a UNO que apenas había arrancado la programación cuando la radio salió del aire, aproximadamente a las 7.05.

A simple vista se observaron las riendas de la estructura de hierro cortadas. “Afortunadamente la torre se cayó por tramo a modo de implosión y no hacia los costados. De todos modos no hay vecinos cerca del lugar”, señaló respecto al predio, ubicado en la zona del ex ingenio azucarero de Victoria.

Está comprobado que se desenroscaron intencionalmente los tensores. En la investigación participa personal de Investigaciones y Criminalística de la Departamental Victoria de Policía.

radio11.jpg

Según se indicó, a las 7.05 de hoy, vecinos de bulevar Moreno informaron a la Policía que la torre de transmisión de AM 980 en la ciudad de Victoria se había desplomado, en lo que en primera instancia se relacionó a fallas técnicas. Sin embargo las primeras investigaciones dieron por tierra esta hipótesis al detectarse que una de las riendas de tensión había sido desenroscada, lo que derivó en la liberación de un tensor y la posterior implosión de la torre, según determinó personal de investigaciones de la Policía de Entre Ríos, que trabaja en el lugar.

“En las últimas semanas ya se habían sucedido actos vandálicos en ese sitio, que en más de una oportunidad ha sido objeto de robos menores.

Por esta razón, una de las radios más importantes de la provincia, y verdadero símbolo de la comunicación victoriense se vio obligada a suspender sus transmisiones en el día de la fecha y por tiempo indeterminado”, se indicó en un comunicado.

radio3.jpg

radio4.jpg

radio6.jpg

En el lugar ya se encuentra personal técnico realizando tareas de desmontaje y este lunes comienza la instalación de la nueva torre.

Chesini, informó que eventualmente, y hasta que se logre montar la nueva torre, la radio emitirá por la señal 96.9 de Frecuencia Modulada, aseguró que se investigará hasta las últimas consecuencias, y que este “atentado” “no hará bajar los brazos a una radio líder cimentada sobre el trabajo”.

radio1.jpg