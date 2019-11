Intentan desalojar el carribar de la costanera: La familia se atrincheró

Con fuerte presencia policial y maquinarias, personal municipal, con una orden judicial, intenta desalojar el carribar "Al Paso", ubicado en la zona de la costanera de Paraná.

"Quiero que me dejen laburar acá. No me quiero ir a ningún lado. No le robé nada a nadie", argumentó el comerciante.

Asegura que tiene una autorización "de palabra" de funcionarios municipales para construir allí. Tengo criaturas y mi hijas adentro. Mis hijos quedan todos en la calle", dijo a radio La Voz.

Por su parte, el secretario de Legal y Técnico, Walter Rolandelli, señaló que "se superaron todas las instancias judiciales. Después de un año y medio, tras un largo juicio, se llegó a esta instancia".

"Está ocupando un espacio público. Ha hecho una fortaleza. Está tratando de resistir con la familia adentro", cuestionó el funcionario.

