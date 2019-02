Intendentes procesados por Bonadio en Entre Ríos niegan las acusaciones

Tras conocerse la resolución del juez Federal Claudio Bonadio de procesar a 92 intendentes por la posible malversación de fondos de la Nación, hubo un par de aclaraciones y críticas de los entrerrianos investigados en la causa judicial.

Se entiende de los acusados, que hay una acción directa del juez de atacarlos a ellos para "cuestionar a todo el kirchnerismo".

Oro Verde

Uno de los que aclaró su situación, fue el intendente de Oro Verde, José Luis Dumé. El presidente municipal explicó que no existió malversación de fondos en el caso de Oro Verde, y que incluso "la causa en nuestro caso tiene una carátula distinta, pero se encierra a todos en ese título".

Destacó que se trata de un tema formal, ya que la ciudad Universitaria recibió fondos para realizar una obra del Programa de Gestión de Residuos, que finalmente, informando a la autoridad competente, se utilizaron en equipamiento de la Planta de Recuperación que "cualquiera puede ir a ver porque están en funcionamiento".





Dumé detalló que el procesamiento existe, y "lamentablemente algunos de los intendentes que recibimos los fondos quedamos en el medio de una estrategia política y un debate entre el Gobierno actual y el anterior que busca generar impacto de cara a las elecciones".





"La noticia tal cual salió, tergiversa mi situación personal porque la acusación de malversación tiene que ver con el dinero enviado de otros acusados, no es mi caso. A mí no se me acusa de quedarme con un centavo siquiera. Se me acusa de supuesto abuso de autoridad por no cumplir con cuestiones formales del convenio, porque es imposible otra acusación, se presentó absolutamente todo en tiempo y forma", aseguró para afirmar: "Gestionamos fondos con un dólar a 4 pesos y los recibimos con un dólar a 9, por lo que el dinero no alcanzó para lo previsto. Pedimos en ese momento un cambio en el proyecto y fue aprobado por la Secretaría. Luego hicimos las compras, por licitación pública, como corresponde. Todo esto fue auditado por el Tribunal de Cuentas provincial y los organismos habituales".





"Tampoco puedo aclarar más allá de esto, ya que nos enteramos por los medios de esta situación y debemos conocer con certeza lo que dice el Juez, pero quiero aclararles a todos que más allá del daño que ya provocaron, estoy tranquilo. Es la primera vez que me veo en algo así, nunca hice nada en contra de mi pueblo y jamás me he quedado con un centavo", aseveró Dumé.





Señaló que con los fondos se adquirió una chipeadora, una cargadora frontal, un camión recolector y se amplió la Planta de Tratamiento "son cosas que todos pueden ver funcionando".





"Cualquier persona puede comprobar las obras y el equipamiento que se compró con esos fondos, con un Programa de Gestión de Residuos que es pionero en la región y que ha servido de modelo para otras ciudades. Recibimos fondos del Estado nacional en el marco de proyectos presentados para reforzar nuestra política ambiental y eso fue lo que hicimos hasta con el último centavo".





La causa y los fondos recibidos





La causa impulsada por el Juez Bonadío involucra a cerca de 800 municipios que recibieron fondos nacionales a través del "Convenio Marco de Coordinación y Cooperación entre la Secretaría de Ambiente y desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete y Ministros y Municipalidad de Oro Verde de la Provincia de Entre Ríos". Las obras consistían en la construcción de un "Relleno Sanitario para Disposición Final de los Residuos Sólidos Urbanos no Valorizados" y la "Adquisición de un camión recolector, una cargadora frontal y un auto-elevador".





El Municipio de Oro Verde no sólo cumplió con estas obras (con los cambios aprobados), sino que puso recursos propios para mejorarlas y dejar en funcionamiento óptimo la Planta de Recuperación que procesa la fracción inorgánica de los residuos producidos en la ciudad universitaria.