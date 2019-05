Imputarán al automovilista del machete: Podrían darle hasta tres años de cárcel

Embed

El funcionario judicial reveló que intervino porque el lunes le llegó el video a su teléfono celular. "Estaba de turno y tengo del deber de actuar de oficio en estos casos. Muchas veces no actuamos porque no nos enteremos o existe un volumen de causas que ingresan de manera paralela que nos impiden actuar con la rapidez necesaria", explicó. Para Budasoff es un hecho grave "no por el hecho en sí, sino por lo que implica. Es una esquina céntrica de la ciudad, todos tenemos familiares, amigos o gente que concurre o ha concurrido al Colegio nacional. Es una hora pico en un lugar en el cual el tránsito es bastante caótico. Ofuscarse de esa manera no es la reacción para una persona por un incidente de tránsito".