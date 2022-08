Gualeguaychú: "Vi al papá desesperado y pensé en mi hijo"

El suboficial principal Román Altamirano y el sargento Hugo Barzola actuaron rápidamente para auxiliar al pequeño. Altamirano realizó maniobras de primeros auxilios y así lograron que el niño expulsara la moneda que le obstruía la vías respiratorias. Luego solicitaron una ambulancia al servicio 107, la cual una vez controlada la situación lo trasladó junto a su padre al hospital Centenario de Gualeguaychú.

Embed

"Mientras yo le realizaba la maniobra de Heimlich mi compañero se contactaba para solicitar la ambulancia. El pequeño ya venía con mucha dificultad para respirar. Por suerte en la segunda vez que realicé la maniobra logró expulsar la moneda. A los cinco minutos llegó la ambulancia y fue trasladado. Todo fue muy rápido. Ya está en su casa con su familia, ayer fui a visitarlo y su mamá me contó que come, toma la leche...Estábamos muy tranquilos, todavía no me cae la ficha", indicó el entrevistado. También mencionó que aún en pandemia y mediante clases virtuales, continuaron perfeccionándose y realizando capacitaciones.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA