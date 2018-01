Gualeguaychú pidió Justicia por Pastorizzo: "Fernando dejó de ser mi hijo para ser el hijo de todos"

Este lunes Gualeguaychú volvió a marchar para pedir Justicia por Fernando Pastorizzo, muerto de dos disparos calibre 9mm.





LEE MÁS: Gustavo Pastorizzo aseguró que su hijo no tenía maldad y no merecía ser asesinado





El padre del joven asesinado, Gustavo Pastorizzo, fue quien encabezó la concentración en las calles 25 de Mayo y Rocamora y fue acompañado por cientos de vecinos que firmaron una enorme bandera que quedará colgada en el emblemático puente de hierro Méndez Casariego.





Pastorizzo agradeció el apoyo de la gente. Dijo que es lo que lo mantiene con fuerzas, además de la memoria de Fernando. "Puedo asegurar que si la gente pudiese haber venido de los lugares de los que me han escrito, estarían todos acá: de Francia, Colombia, Chile, Paraguay", expresó a El Día.





LEE MÁS sobre el caso Fernando Pastorizzo





Además, le dijo a todos los presentes que él no tiene fortaleza; "la fuerza me la da él y toda la gente que se ha solidarizado. Fernando dejó de ser mi hijo para ser el hijo de todos".





"Mucha gente se ha contactado a través de Facebook; desde Colombia es impresionante la gente cómo se ha acercado para apoyarnos. Esto me da fuerzas porque si no, no se podría seguir en estos momentos", manifestó el padre del joven asesinado.





En cuanto a la causa judicial que tiene a Nahir Galarza como única imputada opinó: "yo estoy de acuerdo con el avance de la investigación; nosotros no somos mediáticos y además nos parece un trabajo correctísimo el del fiscal, Sergio Rondoni Caffa. Por eso nos manejamos con la causa y no con historias estúpidas de algunos que inventan pavadas. Nosotros no respondemos a eso".





"Todo el mundo tiene un hermano, todo el mundo tiene un hijo, todo el mundo tiene un nieto. Por eso creo que todos han tomado a Fernando como un hijo, después del brutal crimen que sufrió".





Pastorizzo insistió en "agradecer a todos, porque el acompañamiento, por el aliento. El dolor mío nunca va a terminar. Me arrancaron el corazón. Pero gracias por esas caricias al alma que nos dan en estos días. Toda la vida estaré agradecido" sostuvo.





"Agradecemos a todos los que nos siguen apoyando. Confiamos en la Justicia pero seguiremos reclamando por la memoria de Fernando" dijo una mujer, en el inicio del acto que concluyó minutos con la firma de una bandera.





"Vamos a luchar para que se haga justicia. Para que esta chica termine condenada a cadena perpetua" concluyó.









La bandera





Los amigos y profesores del joven asesinado fueron los primeros en confeccionar una bandera con la leyenda: "Justicia por Fernando". Luego hicieron una más grande que fue colgada desde el puente.





Anoche, los cientos de vecinos que cortaron el tránsito en 25 de Mayo y Rocamora dejaron su firma o su mensaje de aliento para los familiares y amigos de Fernando.





La emoción marcó el rumbo de una marcha pacífica que lo único que buscó fue mantener viva la memoria de la víctima y apoyar a sus seres queridos.





Fuente: El Día y El Argentino