Yanina Soledad Lescano está imputada por el homicidio de la niña de 2 años Nahiara Cristo, quien murió como consecuencia del maltrato que ejerció su padre Miguel Ángel Cristo. La mujer está alojada en la Unidad Penal N° 6 de Paraná, siempre con el riesgo de ser atacada, porque internas de un sector de la cárcel la amenazaban con ajusticiarla. Días atrás cumplieron las amenazas y le asestaron una feroz golpiza. Por este hecho, se radicó la denuncia correspondiente, intervino la Fiscalía y se abrió un sumario administrativo interno.

Según informaron a UNO fuentes allegadas a la investigación, durante un traslado en el interior del pabellón, en un momento que le tocaba salir, Lescano pasó por la puerta del pabellón de madres del penal. La misma estaba abierta y la oportunidad fue aprovechada por algunas de las presas que la agarraron y la llevaron a su sector.

En ese momento entre varias internas le propinaron golpes de puño y patadas. Ante el desmán que se originó en el lugar, y los gritos, varias penitenciarias acudieron rápidamente para socorrer a la mujer, y la separaron del grupo de agresoras.

Lescano fue llevada a que la revisara personal médico, quien constató y registró las lesiones sufridas en el ataque, las cuales no revisten mayor gravedad. No obstante, el hecho es materia de investigación.

Funcionarios del Ministerio Público Fiscal concurrieron a la Unidad Penal para entrevistar a Lescano y le tomaron la declaración correspondiente. Además, secuestraron las grabaciones de las cámaras de vigilancia internas de la cárcel para poder visualizar la dinámica del violento episodio. Se intenta esclarecer si hubo alguna negligencia de personal penitenciario ya que, en general, Lescano está muy custodiada debido a que se sabía que esto podría ocurrir. Entonces se busca comprender por qué las presas del pabellón de madres (donde están cumpliendo condenas junto a sus hijos) tuvieron tanta facilidad para interceptarla.

Además, se informó que una de las presuntas agresoras sería excuñada de la expareja de Lescano (Miguel Cristo). En medio de la golpiza, le dijeron a la mujer: “No vas a llegar al juicio”.

La fecha del juicio

Lescano está imputada por haber omitido auxiliar a la niña que se encontraba viviendo un infierno en la casa del barrio Paraná III.

Se archivó la denuncia de Nahir Galarza por abuso sexual

Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por asesinar a su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú, había denunciado en la Fiscalía de Paraná a otra interna de su pabellón de la Unidad Penal N° 6, por abuso sexual.

La otra mujer (una expolicía condenada) se había defendido en una nota a las autoridades donde no solo negó tal acusación, sino que pidió que la cambien de lugar de alojamiento, ya que creía ser víctima de una maniobra de Galarza para lograr un traslado para poder fugarse.

En la denuncia radicada el 14 de marzo, Galarza dijo: “Una compañera me contó que cuando me bañaba, esta chica se subía a una silla para espiarme y verme desnuda, porque el baño no tenía techo. Y que a veces me miraba por una mirilla. Una vez me manoseó”.

La causa fue investigada por la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual. Al cabo de varios meses de investigación, no se obtuvieron elementos para comprobar la acusación y la misma fue archivada.