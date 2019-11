En el megajuicio por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio quedó claro esta semana la inserción de Daniel Tavi Celis y sus allegados en la estructura de la Municipalidad de Paraná. El lunes un grupo de mujeres declaró que Fernanda Orundes Ayala, mujer de Tavi, las ayudó muchas veces con bolsones de alimentos y otras cosas para paliar necesidades. Ayer, Franco Ledesma, subdirector de la Unidad Municipal N° 2 y militante del Movimiento Vecinalista del Oeste (MVO), sostuvo ante el Tribunal Oral Criminal de Paraná que si bien Celis no era empleado del municipio daba órdenes a la conducción de la UM2 para que hiciera algunos trabajos: desmalezado, desagote de pozos y operativos de limpieza.

Ledesma trató de dejar en claro que no tenía relación con Celis. Sin embargo la Fiscalía le recordó al subdirector que lo visitó en la cárcel al menos unas 10 veces. Según Ledesma esas visitas eran para ver qué había que hacer. Es más, el funcionario contó que hubo una reunión en la cárcel con Tavi y al menos una decena de personas más a fin de conformar la Lista Amarilla para competir por el control del sindicato municipal (Suoyem). Allí se definió que Fabián Brunengo fuera candidato a la Secretaría General y también quienes lo acompañarían en los demás cargos. La Lista Amarilla fue derrotada por la Naranja en el marco del proceso de normalización de la entidad sindical. Al igual que otros testigos, Ledesma dijo que el MVO militó para la Alianza Cambiemos y todos sus candidatos. Por otra parte, Ledesma dijo que ayudó en la descarga de zapatos que fueron comprados por Hernán Rivero, a quien consideró “un amigo”.

Tanto la defensa de la exfuncionaria Griselda Bordeira, Cristian Silva y Rivero sostienen que ellos cuando hablan de zapatos no se refieren a drogas sino a una compra de calzados realizada a un empresario de Paraná de apellido Ross.

Municipalidad sin control

Quedó claro ayer que en Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná nadie sabe si los empleados que hacen territorio, o sea que salen a la calle, van a trabajar. Por lo menos eso se desprende de la declaración de la titular del área, Candela Carminio, quien por momentos pareció ser nueva en el cargo que ejerce hace casi cuatro años. Dio explicaciones vagas al referirse a Luciana Lemos, que al identificarse el primer día de juicio dijo ser empleada municipal, pero sin lugar de trabajo asignado.

Después de explicaciones llenas de dudas, Carminio terminó sacándose la responsabilidad de encima y aseguró que César Cuenca y los tres directores que tienen sus oficinas en calle Colón (Emilio Antúnez; Florentino Ledesma y Esther Díaz) más la secretaria de Modernización, Ana Sione, son los que tienen que saber. Además, dijo haber visto a Lemos en la Municipalidad pidiendo dinero a Bordeira supuestamente para poder viajar y darle de comer a sus hijos.

Carminio relató que el Movimiento Vecinalista del Oeste militó para la Alianza Cambiemos en 2015. “Lo vi a Celis en un acto que organizó (Emanuel) Gainza (actual concejal) y Carina Yañez (concejala) en el partido radical. Tras ese relato, la presidenta del Tribunal Oral federal (TOF), le preguntó a Carminio si conocía a Fabián Rogel. La mujer respondió que sí y Carnero volvió a interrogar: ¿Sabe qué participación tuvo en la campaña de 2011? La funcionaria dijo que no.

Con respecto a la entrega de alimentos y mercaderías del municipio que hacía Fernanda Orundes Ayala en su domicilio particular, Carminio remarcó que es una práctica habitual dejar estos elementos en las viviendas de los integrantes de las comisiones vecinales (Orundes Ayala era vocal de la comisión del Paraná XVI), dado que no todas (son más de 200) tienen un salón propio. Y subrayó que no hay norma que impida este procedimiento.

Otro que declaró ayer fue Orlando Silveyra, director de Comunidades vecinales. El hombre dijo que la resolución de dar o no dar la ayuda a una vecinal correspondía a él y a Carminio. El funcionario contó que vio una vez en el segundo piso de la Municipalidad a Celis.

Las víctimas de “Céparo”

Los hermanos Ghibaudo han sostenido a lo largo del proceso que fueron víctimas de Luis Orlando Céparo, quien fue candidato a concejal del actual intendente de San Benito, Exequiel Donda.

Céparo, que hoy goza de prisión domiciliaria por haber declarado como arrepentido en la causa, fue la persona que contactó a los hermanos Omar y Raúl, propietarios del campo donde aterrizó la avioneta cargada con marihuana. Los Ghibaudo dicen que Luigi los engañó. Ayer cuatro testigos describieron como “buenos y trabajadores” a los Ghibaudo. Pero uno de ellos relató que Omar y Raúl están afligidos, y que quedaron desconcertados cuando fueron detenidos en mayo de 2017 porque creyeron en lo que decía Céparo. Según los hermanos, Céparo les alquiló el campo para hacer aterrizar agroquímicos a cambio de 25.000 pesos.

Más días de juicio

Boris Cohen, uno de los defensores de Griselda Bordeira, solicitó un día más de audiencias teniendo en cuenta el tiempo que lleva detenida su clienta, quien está a punto de cumplir dos años bajo arresto preventivo.

El lunes el Tribunal Oral Federal de Paraná integrado por Lilia Carnero,Roberto López Arango y Noemí Berros dará a conocer la resolución. Además se informó que la Fiscalía desistió de 10 testigos. Por otra parte, el lunes o martes estarían declarando los peritos de la División Lavado de la Policía Federal, ya que la defensa de Varisco solicitó que se le remita la documentación secuestrada para que el municip