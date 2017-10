Femicidio de Micaela García: Ya en libertad Otero dijo: "Me dolió mucho la acusación"

"Si estoy acá es por la Querella y la Fiscalía", dijo Gabriel Otero tras recuperar su libertad en el marco del juicio por el femicidio de Micaela García.





Hijo de Nora González, ex pareja de Sebastián Wagner, condenado a prisión perpetua, el joven estuvo acusado como partícipe del hecho y cumplió seis meses de prisión domiciliaria. "Me dolió mucho la acusación, le doy gracias a Dios que se pudo comprobar mi inocencia. Sentí mucho este proceso de encierro", dijo en declaraciones a los medios.





No quiso opinar de Wagner, tampoco sobre si su madre sabía o no sobre lo que su pareja había hecho. "No era mi padrastro. Yo tengo padre. De Wagner no tengo nada que decir. Estoy acá por la acusación de la Fiscalía y la Querella. En todo caso le deberían preguntar a mi madre sobre él", sostuvo.





En cuanto a su futuro, dijo saber que le esperan tiempos difíciles: "Tengo que salir a pelearla, a buscar la manera de que alguien me de trabajo. Tengo una beba de 10 meses y estos meses, sin ingreso económico, fueron muy complicados", aseguró.





Tras la lectura de sentencia saludó a Néstor García, papá de Micaela. "Le dije que lamentaba mucho todo lo sucedido". A su vez "Yuyo" García indicó a los medios que creía en su inocencia.





Finalmente se abrazó con su mujer y se retiró de la sede del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay