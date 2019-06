Familiares de víctimas de delitos aberrantes con autoridades judiciales

La vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Susana Medina, recibió este jueves, junto a la fiscal Mónica Carmona, el juez Elvio Garzón y la defensora oficial Emiliana Cozzi, a integrantes de La Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) quienes se movilizaron hacia los Tribunales de Paraná para plantear cuestiones vinculadas a los procesos judiciales por los que están atravesando.

El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos y por Vidaer concurrió Carla Cusimano junto a familiares de víctimas, se informó a UNO desde el Servicio de Información y Comunicación del STJ.

Fue ahí cuando familiares del joven Brian Godoy –quien falleciera en el 2 de febrero en un accidente de tránsito– comentaron que se habían sentido presionados a firmar para la realización de un juicio abreviado. La fiscal Carmona pidió las precisiones del caso, y destacó que “es política del procurador general de la Provincia explicar a las partes claramente cómo funciona el juicio abreviado y nadie está obligado a aceptarlo, y menos aún la víctima o sus familiares”.

Los familiares de Godoy explicaron que el juicio abreviado no había sido firmado y que ellos querían llevar el caso a juicio, por lo que Medina les dijo que “como no tienen abogado particular tienen que recurrir al abogado oficial que está en tribunales y esa es su función: Defender a quienes no pueden contratar a un particular”.

Familiares e integrantes de Vidaer agradecieron haber sido atendidos y la vocal del STJ se comprometió a repetir estos tipos de encuentros entendiendo que la Justicia “debe estar cerca de la gente y escuchar sus inquietudes y reclamos”.

Asimismo, dijo que de este tipo de reuniones también deben participar funcionarios del Poder Ejecutivo, por lo que a un próximo encuentro sería invitada la ministra de Gobierno, Rosario Romero, con el fin de profundizar cuestiones como prisiones domiciliarias y tobilleras electrónicas.