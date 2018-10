Falleció un policía entrerriano que había sido apuñalado

Un joven funcionario policial de la ciudad de Concordia murió ayer tras agonizar casi un mes.

Se trata de Paulo Matías Linares de 30 años quien había sido apuñalado en la puerta de su casa.

El hecho fue el sábado 22 de septiembre cuando Linares fue atacado en su domicilio, ubicado en Nogoyá al 1700, barrio San Pantaleón, cuando se encontraba con su cuñado.

Linares fue sorprendido por sus agresores. La herida que le provocaron perforó el hígado y el pulmón, por lo que debió ser atendido de urgencia, en el intento por salvar su vida.

Tras el violento episodio, la investigación encabezada por el Fiscal en turno, el José Emiliano Arias, logró dar con dos sujetos. Según información extraoficial, ambos serían hermanos de una mujer con quien el policía atacado mantendría una relación.

Las tareas investigativas continuaban esta mañana, con una ronda de reconocimiento de la que participaban personas que fueron testigos de la agresión al uniformado.





Los hechos

El joven que estaba con el herido reveló que los agresores en un momento le dijeron: "Nos hiciste una cama".

Después de recibir atención médica, el cuñado del uniformado relató: "Estaba enfrente, en la casa de mi primo cuando veo que llegan las motos: en una de ellas venía una chica, golpearon las manos en mi casa. Me acerco a atenderlos y me dicen ¿vos sos Matías? Le respondo que no, pero la chica les decía él es. Entonces uno de los tipos sacó un machete y me empezó a dar puntazos en el abdomen en el lado izquierdo. Cuando retrocedí unos 30 metros salió mi cuñado, que es policía y resultó agredido por los dos. Fui a defenderlo y mi hermana decía 'traé el arma', yo empecé a buscarla, pero no la encontré y ellos se fueron", relató.