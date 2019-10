Extraño mensaje: a balazos le mataron el perro a un juez

El juez de paz de Santa Elena, Guillermo Vega se encuentra desconcertado y triste por el fin que tuvo su perro. Tango, un animal muy apreciado en su familia, fue muerto a balazos en las últimas horas.

El magistrado contó a UNO que en la medianoche del martes vio al animal en su casa como enfermo y al mirarlo lo encontró sin vida. "Acá en Santa Elena, personal municipal está encargado del traslado de animales muertos, por lo que al buscar a Tango, observaron que tenía varios disparos en su cuerpo", resaltó para añadir: "Ante esto busqué un veterinario que constató que las lesiones producidas por perdigones de un potente aire comprimido, lo habían mataron".

Iniciada la investigación policial y judicial se estableció que fueron tres los balazos efectuados por un arma potente "incluso superior al de un 22".

Vega analizó que por el momento no tiene una explicación para saber por qué hicieron lo que hicieron. "La verdad es que no sé por dónde viene esta acción injustificable desde todo punto de vista. Desde la Policía me dicen que podría estar relacionado con mi actividad de juez", entendió.

En esa línea consideró importante destacar que "por mes en Santa Elena se atienden cerca de 40 causas por violencia de género y de violencia familiar", por lo que trata de bucear si por alguna disposición legal vinculada con exclusiones de hogar u otras medidas directas por parte de la Justicia, llevaron a alguien a tomar alguna represalia.

Así y todo, Vega calificó el hecho como "de crueldad y cobardía absoluta e innecesaria sobre Tango”.