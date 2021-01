Evalúan si es inimputable el hombre que mató al vecino a puñaladas en Villaguay

Debido a que podría tratarse de un paciente psiquiátrico, la identidad del imputado no será revelada por el momento.

Tal como informó UNO, el episodio ocurrió alrededor de las 16 del miércoles, en calle Crispín Velázquez al 1.500. Víctima y victimario eran vecinos, casa de por medio.

Nadie sabe bien qué fue lo que desató la discusión en la esquina de esa cuadra. Algunos vecinos se despertaron de la siesta por los gritos de la pelea. Otros se enteraron lo que pasó cuando el hecho ya estaba consumado. Pudo haber sido un entredicho o una “relajada”, que desató la ira del agresor, quien fue a su casa, buscó un cuchillo, salió y fue directo a matar a Andino. Le clavó una puñalada en el tórax y le produjo otro corte en la cabeza.

El herido fue asistido por parientes y vecinos y trasladado en un auto particular al hospital Santa Rosa, pero al ingresar, el joven ya había fallecido.

Los investigadores de la Jefatura Departamental se hicieron cargo de la escena del crimen y no tuvieron muchas dificultades para esclarecerlo. No solo había un testigo que observó parte del episodio fatal, sino que también hubo otros que vieron al autor huir del lugar pocos metros hacia su casa.

Cuando los efectivos policiales fueron hacia ese domicilio, encontraron el arma mortal en la puerta y al agresor parado, como si tuviera la mente en blanco, con la ropa ensangrentada. Lo arrestaron y lo llevaron a la Jefatura, donde aún permanecía alojado y no pedía más que cigarrillos.

La fiscal Benedetti citó en dos oportunidades al acusado (jueves y viernes) para la declaración indagatoria, quizás con la finalidad de poder aclarar su situación de salud mental o para que el mismo pudiera dar alguna versión sobre lo ocurrido, o justamente no darla por no haber tenido suficiente comprensión de lo que sucedió. Lo representa la defensora oficial en turno.

Al legajo de investigación se incorporó una evidencia clave: un certificado médico que acredita que el imputado parece esquizofrenia. A esto se sumaron declaraciones testimoniales de familiares y allegados al hombre, que describieron su conducta y su padecimiento mental.

No obstante, la declaración de inimputabilidad de una persona depende de muchos factores y requiere diversas pruebas. Se presagia que se solicitarán informes de médicos psiquiatras y de psicólogos, que echarán luz acerca de lo fundamental para saber si se puede o no avanzar en la investigación penal preparatoria: si el acusado comprendía o no la criminalidad de sus actos al momento de apuñalar a la víctima.

El panorama no es tan claro. Primero los profesionales de salud mental y luego un juez, tendrá la última palabra para establecer si se trató de un acto homicida racional o una crisis incontrolable para el autor del crimen.

En este sentido, mientras tanto se estaba evaluando la medida cautelar a imponerle. Podría ser una prisión preventiva en una Unidad Penal, en la sede policial o en uno de los dos hospitales psiquiátricos que quedan en la provincia para alojar personas privadas de la libertad por la Justicia, el de Federal y la Colonia de Diamante.