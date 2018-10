Entre los bienes incautados se entregaron también tres bicicletas Venzo y Trek, una notebook Lenovo Modelo Ideapat y una computadora All In One Lenovo, que serán destinadas al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).







"Es un día de alegría porque celebramos la labor del Poder Legislativo al dictar la ley N°10.566 y del Poder Ejecutivo, al colaborar a través de la Policía con los jueces para llevar adelante el objetivo de la ley que es combatir el narcotráfico. Aquel narcotráfico que combate la ley nacional pero que no es suficiente al interior de las provincias", mencionó la ministra durante el acto de entrega en la Jefatura Departamental Gualeguay.







"Estamos en un proceso virtuoso que no solo posibilitó el accionar rápido de la Policía, sino que los bienes que vienen del delito vuelven a la comunidad en un 40 por ciento la Policía, en un 40 por ciento a Salud y el 20 restante a Desarrollo Social, Consejo del Menor y la Familia", detalló Romero. Asimismo, celebró el acontecimiento "que para la democracia entrerriana es muy importante", ya que pone en manifiesto la buena aplicación de una ley.







"Le vamos a ir arrebatando al delito aquellos bienes mal habidos y vamos a ir significando frente a la comunidad que estamos contra la droga, que vamos a combatirla y que todos vamos a hacer el esfuerzo que nos corresponde", enfatizó.













"A poco tiempo de ponerse en funcionamiento la Ley de Narcomenudeo en Entre Ríos, personal policial de Gualeguay realizamos un operativo sin precedentes donde procedimos a la detención de 13 personas y al secuestro de elementos probatorios que infringen la ley mencionada, lo que permitió el decomiso de todos los bienes incautados", explicó el jefe de la Departamental Gualeguay, Marcos Daniel Schmunk.

En este sentido, el funcionario policial agregó: "Es indudable el compromiso del gobierno provincial al poner en nuestras manos estas herramientas, lo cual permite dar una respuesta más efectiva y en menos tiempo en el combate de este flagelo. Nuestro compromiso es aplicar ley con todos las garantías constitucionales, lo cual queda demostrado en los procedimientos llevados a diario".







Al finalizar, la ministra recorrió junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein, el sector de Primera Sección Chacras, donde visitaron un destacamento policial que ha sido colocado en el lugar a los fines de brindar seguridad en zona de chacras y quintas del ejido urbano.







"Agradezco a la gestión del jefe de Policía por el compromiso y la gestión de llevar adelante la puesta en funciones de este destacamento. También especialmente al cuartel de Bomberos Voluntarios por su colaboración y labor constante", agregó Schmunk.







Estuvieron presentes también junto a la ministra, el intendente de Gualeguay, Federico Bogdan; el viceintendente, Mauricio Balbuena; el senador Francisco Morchio; la diputada Mariela Tassistro; el intendente de Galarza, Ada Leggerini; el secretario de Gobierno de Galarza, Adrian Martela; el director de Toxicología, Lucio Villalba; la jueza de Garantías N°1, Alejandra Gómez; el juez de Garantías N° 2, Sebastián Elal, y representes del Ministerio Público Fiscal.