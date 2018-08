En Santa Elena hubo un emotivo homenaje al policía asesinado por cazadores furtivos

López, integrante de la Brigada de Abigeato, fue herido con arma de fuego el 8 de febrero en cercanías al Club de Golf, en campos de la estancia El Peruano. Después del hecho fue derivado con urgencia al hospital San Martín de Paraná, pese a la grave situación su lucha fue diaria, pero lamentablemente a los 23 días el médico dio la noticia más triste a sus familiares.









Sus amigos, Gonzalo Blanco y Víctor Gálvez iniciaron una convocatoria a través de WhatsApp de la siguiente manera: "Disculpen las molestias pero quiero invitarlos en la plaza Centenario para realizar un minuto de silencio en memoria de nuestro amigo y camarada Martin López quien fuera asesinado en cumplimiento del deber y en memoria de todos los camaradas que fueron víctimas. Solo es un minuto de su tiempo para que sepan que nosotros estamos unidos y para que no haya ni un policía menos en Santa Elena. Gracias y esperamos su presencia".









El acto se inició frente al mástil mayor, con las palabras de Blanco:



"La idea es homenajear a un amigo nuestro, nosotros ya lo conocíamos hace varios años, pero compañeros han compartido trabajos, guardias con él. Lo sucedido no escapa de nosotros. Siendo funcionario salimos a trabajar y no sabemos si volvemos a casa con nuestra familia; no solamente con este caso aquí en Santa sino que en todo el país por eso esta iniciativa más que nada es para recordarlo a Martín, su muerte no ha pegado de cerca así como también a otros compañeros colegas que han muerto cumpliendo su deber, del todo el país", dijo el suboficial.









"Por eso realicé esta invitación, nosotros no estamos para cambiar las leyes sólo para cumplirla y hacerla cumplir, así es como nos han enseñado en la escuela, cuando nos forman como policía no enseñan eso. A las leyes la deben cambiar otros, no vamos hablar de política, no nos compete, ni hacer un reclamo, ni un asentamiento o cortar las calles, simplemente tenerlo presente y pidiendo un minuto de silencio por Martín López" culminó Blanco.



Especial para UNO: Nicolás Ríos.

En la plaza Centenario de la ciudad de Santa Elena un grupo de amigos de Martín López, el policía que fuera asesinado cuando intentaba interceptar el accionar de al menos cinco cazadores furtivos, se reunieron para recordar a su camarada caído en cumplimiento del deber hace unos meses.