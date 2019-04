En la ciudad más violenta, un joven discutió con el hermano, lo mató a balazos y se entregó

UNO, en todos los hechos víctimas y victimarios se conocían. Es decir, hubo un conflicto personal que motivó la agresión. Además, en seis de los 10 casos las agresiones mortales fueron perpetradas con armas de fuego. La situación es crítica en la segunda ciudad más poblada de la provincia, donde la Fiscalía se ha visto sobrepasada de causas que, si bien son rápidamente esclarecidas, requieren un trabajo complejo por la gravedad de los delitos. De los 16 homicidios ocurridos en lo que va del año en la provincia de Entre Ríos, 10 sucedieron en Concordia . Y de esa decena, ocho ocurrieron en un mes. Según el relevamiento estadístico realizado por, en todos los hechos víctimas y victimarios se conocían. Es decir, hubo un conflicto personal que motivó la agresión. Además, en seis de los 10 casos las agresiones mortales fueron perpetradas con armas de fuego. La situación es crítica en la segunda ciudad más poblada de la provincia, donde la Fiscalía se ha visto sobrepasada de causas que, si bien son rápidamente esclarecidas, requieren un trabajo complejo por la gravedad de los delitos.





El último crimen refleja la realidad: en medio de una discusión entre hermanos, supuestamente por una yegua, uno de ellos mató a balazos al otro: el más chico, de 18 años, podría recibir prisión perpetua; el mayor, de 25, está muerto.

El fiscal Germán Dri instruyó las medidas de rigor, y pidió la detención del acusado. El joven se presentó ayer a la mañana en la Unidad Fiscal de Concordia. Le practicaron un dermotest y luego lo alojaron en la Alcaidía, donde permanecerá con prisión preventiva. El delito que corresponde al hecho es Homicidio calificado por el vínculo, que tiene una pena única de prisión perpetua, salvo que se demuestren atenuantes en las circunstancias.





Cabe recordar que pocos días antes, una mujer mató a su marido de una puñalada tras una discusión. La imputada también marcharía hacia una condena con la pena máxima.





"Mucha conflictividad"





El coordinador de la Fiscalía de Concordia, José Costa, consultado por UNO acerca de la situación en la que están actuando "a legajo caliente", explicó: "Hubo muchos homicidios, están todos con personas imputadas, y han sido hechos no previsibles, en el sentido de que han sido peleas incluso entre familiares, no han tenido que ver con hechos de inseguridad". En este sentido, indicó: "Lo que vemos es eso: mucha conflictividad no vinculada a la inseguridad, sino a cuestiones personales".





El hecho ocurrió a las 13.45 del jueves, en el barrio Nebel. La Policía llegó al lugar porque denunciaron disparos en la zona. No encontró nada que indicara una balacera. Desde el hospital Felipe Heras se indicó que habí­a ingresado un joven con heridas de arma de fuego, quien poco después murió. Entrevistaron a la madre, de 44 años, quien contó que sus dos hijos se encontraban discutiendo en la calle, y el menor mató al mayor a tiros. Asimismo, el padrastro agregó que la pelea se originó por la disputa de una yegua.Respecto de la carga de trabajo que implican tantas causas juntas por hechos graves, sumadas a las demás donde no necesariamente se registran personas fallecidas, Costa dijo: "Sobrepasados estamos siempre, diría que nos vemos sobrepasados en el cúmulo, no particularmente en alguna causa. En este tipo de homicidios hay una resolución relativamente sencilla, para la cuestión probatoria, no se trata de causas complejas en sí, pero es un contexto que lo complejiza porque son delitos muy graves, estamos sobrepasados porque cada una se suma a los demás".