En casi tres meses murieron 16 motociclistas en siniestros viales ocurridos en Entre Ríos

Fue tan impresionante el impacto que el joven "voló" unos 70 metros del lugar del choque, para quedar a un costado de la ruta, sobre la mano contraria, por lo que murió de manera instantánea.

TE PUEDE INTERESAR >>>> Motociclista murió al ser chocado cerca de Villa Mantero

Los siniestros viales están a la orden del día. Ayer no fue la excepción. Un joven motociclista de 22 años murió al ser embestido en la ruta 39 en el Departamento Uruguay, En tanto, en la ciudad de Paraná un muchacho de 28 años padeció lesiones graves tras ser embestido por un auto en avenida Almafuerte.En exactamente 84 días perdieron la vida 16 personas que se conducían en moto. Más de un 90% de las víctimas falleció en una ruta. La más peligrosa es la 18, con dos hombres y una mujer muertos. El resto de los siniestros viales se reparten entre los departamentos Paraná y Gualeguaychú con cuatro víctimas en total. En el resto de las ciudades donde hubo fallecidos hay una víctima por lugar.Un dato no menor que surge de las estadísticas es que entre las víctimas hay menores desde los 13 a los 18 años.Un joven motociclista de 22 años murió ayer a la tarde tras ser embestido por un auto cuando ingresaba a la ruta 39 en la zona de Villa Mantero. La víctima fue identificada como Luciano Zanabria, oriundo de Basavilbaso.Zanabria se desplazaba en una moto de baja cilindrada, y perdió la vida cuando se disponía a ingresar por la ruta 39 y fue embestido por un Chevrolet Cruze conducido por Inés Costamagna, oriunda de la localidad de Herrera. Según indicó FMRiel, el motociclista se desplazaba de sur a norte (por el camino que comunica a la Aldea San Antonio) y al "subir" a la ruta 39, no advirtió el paso del automóvil, que se movilizaba de oeste a este, y fue embestido por el Chevrolet.Un accidente de tránsito ocurrió a la 1.15 de ayer en avenida Almafuerte y Manuel Azaña de la capital entrerriana.Al respecto, el subjefe de la Departamental de Policía de Paraná, Raúl Menescardi, informó a Elonce TV que una moto salió de la estación de servicios ubicada en el lugar y fue colisionada por un Honda Civic, que a su vez chocó contra un colectivo.A raíz del siniestro, el motociclista, de 28 años, y oriundo de San Benito, fue trasladado al hospital San Martín con facturas expuestas y politraumatismos varios, entre ellos de cráneo, por lo que se hallaba internado en grave estado.Ayer a las 5 despistó una Toyota Hilux color gris conducida por un hombre de 63 años y una mujer de 57 años como acompañante.La pareja viajaba con destino a Villaguay cuando, por causas que se intentan establecer, el hombre perdió el control del rodado, que despistó y quedó sobre la banquina.El conductor de un camión que transportaba vigas de madera perdió el control del rodado y terminó volcando su carga sobre la cinta asfáltica. El accidente se produjo a las 7.15 de ayer, a la altura del kilómetro 252 de la autovía Gervasio Artigas, en uno de los accesos a Concordia. El vehículo, "finalizó su recorrido errático unos 300 metros delante, sobre la banquina", explicaron desde la empresa Caminos del Río Uruguay.