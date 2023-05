Emitieron pedido de captura a parapsicólogo acusado de abuso

El Juez de Garantías, Germán Dri, solicitó la captura del hombre de 61 años que no informó un cambio de domicilio y ahora se desconoce su paradero. En diálogo con UNO A.P.L explicó lo sucedido: "Esta persona fue citada a una audiencia donde se solicitarían distintas medidas, entre ellas, la prohibición de salir del país porque tiene los medios para irse, pero no se presentó. Reprogramaron la cita para este viernes a las 8.30 donde la policía debía ir a buscarlo, pero tampoco se presentó. No solamente eso, fue allanada su consultorio en calle Las Heras pero no había literalmente nada. Ahora la pregunta es dónde está y por qué no se presentó".