El presidente de Amia se disculpó y dio marcha atrás con el pedido de no denunciar a CFK

En una carta dirigida a la Comisión Directiva de la Asociación Mutual Israelí Argentina (AMIA) y a la comunidad y a la sociedad en su conjunto, el presidente de esa instituación, Agustín Zbar, pidió "disculpas sinceras" por "los hechos y las expresiones equívocas de la semana pasada" mediante las cuales la AMIA, mediante una nota de su titular, había solicitado a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) que desistiera de impulstar una causa judicial contra la expresidente Cristina Fernández de Kirchner por el memorandum con Irán.





Además, en el mismo comunicado, Zbar solicitó "de manera indeclinable una licencia por tiempo indefinido" como presidente de la AMIA. Según consigna la Agencia Judía de Noticias (AJN), será reemplazado como titular de la institución por el actual vicepresidente, Ariel Eichbaum.





"Quiero expresar mis disculpas sinceras, y sin ningún atenuante, por los hechos y las expresiones equívocas de la última semana", señala Zbar en la citada carta, con fecha de hoy dirigida a la "Honorable Comisión Directiva de AMIA y a la comunidad y Sociedad en su conjunto".





"Durante más de 20 años he sostenido que los responsables del atentado son la organización terrorista Hezbollah y altos funcionarios del gobierno iraní. No he cambiado de posición. Es lo que sostuve siempre, y así lo he expresado de manera pública y privada", agrega en la carta que difundió hoy la mutual judía.





Fuentes de la AMIA señalaron que la Comisión Directiva "se encuentra en estos momentos evaluando la carta" y "en breve" emitirá un comunicado al respecto.





"Con respecto al nefasto Memorándum de Entendimiento con Irán, la AMIA reclamó por su inconstitucionalidad, y logró el fallo de Cámara que así lo ha declarado. Es un logro del que estoy orgulloso como judío argentino, y que sigo exaltando. Ese pacto significaba la baja de las alertas rojas de interpol y la muerte de la causa", consideró Zbar en la nota en la que además pide licencia "por tiempo indefinido".





"Entendí erróneamente que era mejor para preservar a la comunidad de una contienda política de orden nacional, que esa causa en etapa de juicio oral prosiguiera sin la participación de la comunidad como querellante. Por eso impulsamos ese pedido a la DAIA", agregó Zbar.





Según pudo consignar la Agencia AJN, Zbar, actualmente de visita en Israel, habría evaluado durante el shabat las consecuencias negativas que había generado la carta a la Institución y a la comunidad, a la que se habría sumado también las molestia de sus pares políticos del BUR, el bloque Unido Religioso, liderado por el Rabino Samuel Levin.





En el comunicado, Zbar agrega que el pedido a la DAIA estuvo lejos de las intenciones de "lavar la responsabilidad de los asesinos y todos sus cómplices", si no que "sólo perseguía enfatizar que en el futuro fuera el propio Estado quien persiga las condenas".





La solicitud expresada la semana pasada por el presidente de la AMIA fue, de hecho, rechazada por las autoridades de la DAIA, que se expresaron a través de un comunicado. "La entidad hace saber que no tiene la intención de desistir de la mencionada querella, pero que someterá el caso a consideración de todas sus instituciones adheridas y filiales del país", señalaba el texto, firmado por el presidente de la organización, Jorge Knoblovits, y su segundo, Marcelo Taussik.





Zbar subrayó en la carta de hoy que asumía "absolutamente la responsabilidad del error cometido" y pidió "nuevamente disculpas" al informar que había pedido "de manera indeclinable una licencia por tiempo indefinido" como presidente de la AMIA.