El peor día: a un empresario gastronómico le chocan la camioneta y lo asaltaron

No debe ser sencillo superar dos situaciones complicadas en pocas horas. Primero lo apuntaron con dos armas de fuego para robarte la billetera y en menos de 30 minutos le chocaron el auto.





El protagonista de las dos situaciones fue el empresario gastronómico Juan Carlos Ortega, un reconocido cheff que trabaja en eventos familiares y empresariales desde hace años en el Litoral.





Ortega sufrió estas dos contingencias en pocos minutos y al hablar con UNO graficó la situación de la siguiente manera: "Faltó que pasara un elefante volando y me orinara".





Sobre la serie de incidentes, comentó: "Había ido a una aseguradora en calle Almafuerte a metros de Cinco Esquinas y al salir de hacer el trámite, observo que mi camioneta, que había dejado estacionada, había sido chocada por otro vehículo que no estaba".





"Pregunté si alguien había visto algo, y como nadie me dio detalles, volví a la aseguradora para consultar sobre el incidente. Salí y cuando me aprestaba a subir a la Ford, aparecen de golpe dos hombres armados con casco que se bajaron de una moto", relató Ortega para agregar: "Fueron unos pocos segundos, y estas personas me gritaron dame la billetera y la plata. No tuve otra que entregarla, y así fue que se fueron rápidamente".





Sobre el asalto, contó: "Fue tan rápido que no me pidieron el celular que estaba en un bolsillo del pantalón y a los pocos instantes vi que aceleraron en la moto y tiraron la billetera con parte de mi documentación. Es obvio que los 8.000 pesos en efectivo se lo llevaron".





"Los asaltante siguieron por Almafuerte y doblaron en Churruarín para perderse en el mediodía del este jueves", recordó el empresario gastronómico.





Admitió que no es la primera vez que lo asaltan: "Me han visitado los delincuentes varias veces y en todas me llevaron montos importantes de dinero. Ellos creerán porque ando en los medios o trabajo mucho, tengo mucha plata, pero deberán saber que nuestra familia es de clase media que lo único que hace es laburar de esto en tiempos en los cuáles cayó bastante el tema de los eventos".





Ortega entendió que los delincuentes pudieron haberlo reconocido. "Tal vez me ubicaron, porque soy un hombre que hace mucho que ando en esto, pero en el fondo de todo, y cómo sé que no hay testigos, los delincuentes tenían casco, no hay cámaras de seguridad y pocos datos, es que no hice la denuncia policial ni por el choque, ni por el asalto".