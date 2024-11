El pedido de prisión preventiva para Juan Ruiz Orrico llegó al STJ

El 15 de octubre, la Cámara rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por el abogado querellante Mario Arcusín, quien sostiene que está latente el peligro de fuga. No obstante, ampliaron las medidas de coerción que pesan sobre el exfuncionario: le impusieron la obligación de presentarse en forma semanal a la fiscalía de Concepción del Uruguay, todos los días miércoles o el día hábil siguiente si aquel fuese inhábil. Así, dejaron sin efecto la obligación de presentarse en forma quincenal a la comisaría.

Disconforme con esa decisión, los abogados defensores Félix Patricio Pérez y Leandro Ariel Monje presentaron una apelación, la cual también fue concedida por la Cámara de Casación, integrada por los vocales Pablo Garrera Allende, Germán Dri y María Clara Mondragón Pafundi.

El delito que se le endilga a Orrico es el de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas al chocar en la Ruta 39, a la altura del kilómetro 123, entre las localidades de Caseros y Herrera, departamento Uruguay.

El exfuncionario conducía un Volkswagen Passat (vehículo oficial) con un nivel de alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre. En el siniestro vial murieron cuatro obreros del frigorífico Fadel de Pronunciamiento, quienes circulaban en un Chevrolet Corsa: Leonardo Almada, Axel Rossi y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre.

Ruiz Orrico accidente.jpg

Planteos

En su recurso extraordinario, el querellante Arcusin aseguró que existe el peligro de fuga. En ese marco, consideró las autorizaciones judiciales para atenderse fuera de la provincia. "No solo van en contra de lo resuelto en la Alzada, sino que no identifican lugar, no son controladas de ninguna manera, ni se sabe efectivamente -adujo- si 'va a eso o a preparar su fuga'", afirmó.

Por su parte, los defensores Pérez y Monje interpusieron impugnación extraordinaria contra la obligación de presentarse en forma semanal a la fiscalía de Concepción del Uruguay, todos los días miércoles o el día hábil siguiente si aquel fuese inhábil. "Las sucesivas ampliaciones en la coerción de su asistido ordenadas por el Tribunal y la Cámara de Casación son manifiestamente arbitrarias y violentan sus derechos a que se le presuma inocente hasta que una condena firme destruya ese estado constitucional y de no sufrir menoscabos en su libertad hasta que su condena adquiera firmeza", manifestaron en el recurso, según registró UNO.

Al resolver, los vocales de Casación concedieron ambos recursos y elevaron las actuaciones ante la Sala Penal del máximo tribunal provincial.

Antecedente

La querella venía solicitando desde el principio de la causa la prisión preventiva de Orrico, con fallos desfavorables. El 5 de agosto la petición fue rechazada en primera instancia por el juez de Garantías de Concepción del Uruguay, Gustavo Ariel Díaz; luego, el 12 de agosto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones, a cargo de la jueza Melisa Ríos, volvió a rechazar la preventiva, pero dispuso que el imputado fije domicilio en el departamento Uruguay; prohibición de abandonar el departamento sin previa autorización de la autoridad judicial; y someterse al cuidado y vigilancia de una persona adulta. El último fallo que rechazó la prisión preventiva fue el 15 de octubre y lo emitió la Casación Concordia. Ahora, la última palabra la tendrá el STJ.