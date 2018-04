El novio y los amigos de Micaela García, piden agilizar la destitución del juez Rossi

Un grupo de amigos, el entonces novio de Micaela García, y referentes de la JP Evita de Concepción del Uruguay, anunciaron que iniciaron una campaña para agilizar el proceso de destitución del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, quien dispuso la libertad del femicida Sebastián Wagner.





Por estos días, se cumplió un año del femicidio de Micaela García en Gualeguay, donde tras una semana de búsqueda, fue encontrada asesinada. "El 8 de abril la Policía de Entre Ríos halló el cuerpo de la Negra. El dolor fue inmenso, porque la esperanza de encontrarla viva era lo que nos hacía levantar cada día para seguir buscándola", se indicó en el comunicado de la JP Evita de Concepción del Uruguay.





"Sebastián Wagner, quien fue condenado por la Justicia como autor material del hecho, secuestró, violó y asesinó a Micaela. Wagner había sido condenado en 2012 a 9 años de prisión por haber violado a dos mujeres, dicha condena se extendía hasta el 16 de julio de 2018. Pero el Juez de Ejecución de Penas Carlos Rossi decidió liberarlo 'por buena conducta' en julio de 2016, a pesar de que el Servicio Penitenciario de Entre Ríos había desaconsejado que Wagner fuera beneficiado con la libertad condicional", se recordó.





En este sentido, el entonces novio de Micaela, Alejandro Jacquet, dijo a UNO: "Hicimos todo lo que pudimos para encontrarla, no bajamos los brazos en ningún momento. Nunca vamos a recuperar físicamente a Mica pero si vamos a lograr justicia, Rossi no tiene que quedar impune".





Se hizo saber que Wagner no fue el único caso, el juez Rossi también liberó a Fabio Gustavo Villanueva, quien estaba condenado a siete años de prisión por haber abusado de un nene de 7 años. Lo liberó dos años antes de que terminara de cumplir su pena. En ese tiempo volvió a abusar de otros tres chicos de 6; 7 y 8 años. En septiembre volvieron a someterlo a juicio por esos delitos.





"Justicia para Micaela es que los jueces como Rossi sean apartados de sus cargos, porque no son idóneos para ocuparlos, no toman decisiones acertadas. Si Rossi no hubiera liberado a Wagner, hoy nuestra compañera estaría en los barrios populares dando talleres como tanto amaba" afirmó Ariel Bechir de la JP Evita.





Por su parte Carla Bassini amiga y compañera de militancia de Micaela dijo: "vamos a estar en las calles, contándole a la gente sobre la manera de trabajar del juez Rossi, quien toma decisiones desacertadas y no se hace cargo de las consecuencias, no se hace cargo de que hoy Micaela no esté entre nosotras. No queremos vivir en una sociedad en la que haya impunidad, Rossi tiene que ser apartado de su cargo".





"Un año transcurrió desde que encontramos a la Negra. Pero no creemos que se haya hecho justicia plenamente. El jury a Rossi, demorado desde hace ya un año, tiene que proseguir y debe destituir a quien es culpable de dejar en la calle a quienes deben estar en un Penal cumpliendo condena", resaltó para remarcar: "Exigimos justicia, exigimos que Rossi enfrente el jurado de Enjuiciamiento y que el peso de la justicia caiga sobre Él por ser uno de los responsables de que Micaela ya no esté entre nosotras".