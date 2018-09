El joven que mató a la madre y la abuela a palazos es imputable

Había serias razones para sospechar que David Acuña no estaba en sus cabales la madrugada en que asesinó a palazos a su madre y su abuela. Pero finalmente, un psiquiatra estableció que el joven de 19 años puede comprender la criminalidad de sus actos. Por esto, el fiscal Martín Núñez lo imputó ayer por el delito de Doble homicidio agravado.





El domingo 9 a las 5.30, el muchacho causó la muerte de Mabel Narváez, de 56, y Marta Bejarano, de 85, en un arranque de violencia, posiblemente impulsado por el consumo de drogas. También se habló de que lo hizo en el marco de ritos "macumba" que el joven practicaba. A esta segunda versión se vincula el hallazgo de un pozo en el fondo de la vivienda que Acuña cavó presuntamente para enterrar a las víctimas.









Antes de que el fiscal citara a declarar a Acuña, el defensor oficial José Luis Legarreta solicitó al Juzgado de Garantías que se realice una pericia psiquiátrica con la finalidad de determinar si el joven está en condiciones de comprender la imputación por Doble homicidio agravado por el vínculo y Atentado a la autoridad (por haberse resistido y golpeado a un policía al ser detenido).

De este modo, se efectuó la pericia en la cual el profesional concluyó que el joven está en condiciones de ser imputado y comprender el hecho que se le achaca.

La Fiscalía avanzó con las formalidades de la imputación a Acuña y horas después la Justicia dispuso prisión preventiva de 30 días, que el autor del doble crimen cumple en la Unidad Penal N° 3 de Concordia.

"Acuña no declaró puesto que conmigo no ha podido mantener una entrevista coherente" reveló por su parte el defensor Legarreta a El Entre Ríos. El funcionario explicó que durante los próximos 30 días la Fiscalía y la defensa seguirán produciendo pruebas. "Considero que Acuña, así como se encuentra, es peligroso tanto para sí como para terceros y no puede compartir el espacio carcelario con los demás internos", afirmó.

Por esto, la defensa solicitará más complejas pericias que "amplíen y profundicen el espectro científico del abordaje, por ejemplo, con la participación de psicólogos" adelantó Legarreta.