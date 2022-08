El hijo de "Mameluco" Villalba sumó una nueva condena

Iván Villalba hijo Mameluco Villalba nueva condena.jpg

Absolución

Por el crimen del agente municipal Jesús Porres también fue hallado culpable Víctor Manuel Sánchez, señalado como “soldado” del conocido narco bonaerense. Sin embargo, el jurado los absolvió por el homicidio de Mariano Valdez, un chico de 17 años que fue asesinado el 14 de enero, por narcos, ya que había sido amenazado por Sánchez y Villalba, porque asaltaba a las personas que iban a la Villa 18 de septiembre en Billinghurst a comprar droga.

Crimen de Porres

Porres fue asesinado, días después, cuando la mamá de Valdez vio el patrullero con dos agentes y les suplicó que detengan al hijo de Mameluco por el crimen de su hijo y a sus acompañantes. Cuando intentaron identificarlos, los narcos abrieron fuego. La víctima iba al volante de la camioneta VW Amarok que fue atacada a tiros.

Sus ocupantes no llegaron a bajar. Desde el grupo que lideraba Villalba les tiraron una ráfaga: Porres recibió un disparo en la cabeza y el oficial Gabriel Zárate, un disparo en la axila. El jefe de la organización que domina San Martín y su ladero corrieron hacia la Villa 18, pero fueron detenidos casi de inmediato.

Los jurados consideraron que no había pruebas para condenar a Iván Villalba por el crimen de Valdez. Según la madre de la víctima, el jefe narco le había advertido al adolescente que no interfiriera en su negocio, incluso le ofreció trabajar para él. Pero como el chico no hizo caso y siguió robando.