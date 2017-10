El defensor de Pavón adelantó que apelarán la sentencia por encubrimiento

El abogado defensor de Néstor Pavón, el hombre que fue condenado a 5 años de prisión por el encubrimiento del crimen de Micaela García, adelantó hoy a los medios que va a "recurrir a una instancia superior para revertir" la decisión de los jueces.





"Quedó claro que no existió participación en el hecho y respecto del encubrimiento entendemos que, por los propios dichos del Tribunal en esta parte resolutiva, quedó claro que tampoco participó del encubrimiento", comentó a la prensa el letrado, Horacio Barreto, en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.





Pavón (35) había sido acusado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causae y femicidio" y era dueño del lavadero de autos donde trabajaba Sebastián Wagner (30), quien fue condenado a prisión perpetua por el crimen de la joven.





En relación a la decisión del Tribunal, Barreto aclaró que se trató de "una sentencia que estaban prevista": "No estamos festejando nada porque no hay nada que festejar, lo que venimos manifestando desde el primer día es lo que se ha acreditado acá de forma parcial". "Ahora vamos a recurrir a una instancia superior para revertir el fallo, vamos a acreditar lo que nosotros sostenemos respecto a la acusación por encubrimiento en la instancia que sigue", añadió.





Además, indicó que ante la lectura del fallo, su cliente le "dio las gracias" y dijo que está "expectante por la etapa que prosigue", expresó Barreto.









Quien no coincidió con esos dichos fue Jorge Impini, el abogado de la familia de Micaela, quien opinó: "El fallo lo vamos a respetar porque es lo que ellos (los jueces) interpretaron con su sana crítica, pero yo pienso diferente". "Hay hechos puntuales que no los interpretamos de esa manera, decir que Pavón se contradijo en algunos aspectos, algunos más importantes y otros menos importantes, es decir que se contradijo mucho, y esas contradicciones están", comentó.





Además, aclaró: "Cuando hablamos de encubrimiento, hablamos del conocimiento acabado que tuvo Pavón para enviarlo (a Wagner) a la Provincia de Buenos Aires, darle dinero y demás, y de eso no hay ninguna duda". "Nosotros avanzamos más allá, esa parte, que nosotros no denominamos encubrimiento sino cobertura propia, porque al ser coautor no puede encubrirse de su propio delito, fue lo que desterró el Tribunal, pero consideramos que el encubrimiento es indiscutido", finalizó.