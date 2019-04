El Colegio de Abogados pedirá mayor presencia en el Consejo de la Magistratura

El Colegio de Abogados de Entre Ríos cuenta con una nueva conducción que es encabezada por Alejandro Canavesio. El letrado oriundo de Crespo detalló los aspectos centrales que impulsarán, y entre ellos están buscar la mayor incidencia del sector en el Consejo de la Magistratura.





La nueva comisión directiva para el período 2019-2021 está integrada por Canavesio (presidente), Eduardo René Paredes (vicepresidente), Carlos Omar Pacher (secretario) y Mario Gabriel Carballo (tesorero). Los vocales titulares son las doctoras Gabriela María del Cármen Ceballos, María Marta Simón, Rosa Warlet y como vocales suplentes los doctores Enzo Cabrera, Miguel Ángel Martínez, José Daniel Ruiz, Juan Martín Barnada, Blanca Acosta, Patricia Uhrig y Alejandro Sarubi.





Consejo de la Magistratura



Sobre el organismo que selecciona magistrados y fiscales en la provincia, hizo saber: "Nosotros queremos una mayor participación, la igualdad de oportunidad para acceder a los cargos del poder judicial: el abogado tiene que tener su injerencia dentro del esquema del Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos una representación minoritaria que no escapa a la temática, a lo conformación y la manera de llevar adelante los distintos exámenes y evaluaciones que se hacen". En esta misma línea aclaró que: "Es la intención de esta comisión de involucrarse aún más. Ya hemos pedido audiencia por este tema con el Secretario de Justicia, a fin de comenzar con los llamados a concurso, cubrir los cargos y que accedan aquellos que realmente tengan capacidad, idoneidad, y especialidad en los cargos en los cuales se va a asumir".

Asimismo reconoció que: "Es un trabajo difícil, a nivel nacional cuesta, vemos irregularidades y cuestionamientos, y la provincia no escapa a esta realidad. Lo que tenemos que hacer es lograr los mecanismos suficientes a fin de lograr que estén en aquellos cargos las personas capaces para cubrirlo, y en esto el Colegio tiene que involucrarse".

Canavesio destacó que "los Colegios de Abogados instituciones fundamentales para un correcto funcionamiento del Servicio de Justicia. Son verdaderas herramientas de equilibrio entre el Poder Político y el Poder Judicial"."Los abogados –como actores de una sociedad activa- nos encontramos en una situación de notoria dificultad en nuestro ejercicio profesional, donde vemos con gran preocupación que los inconvenientes tienden a agravarse con celeridad"."Debemos extremar nuestros esfuerzos en resguardar el ejercicio profesional del abogado, desde que tiene como objetivo fundamental la protección de la vida, la libertad y la propiedad de nuestros conciudadanos; es decir, cumplimos una función social insoslayable. Es preciso que el abogado individualmente contribuya a dignificar la profesión, elevando por encima de todo, los valores éticos, el divorcio entre el derecho y la moral no solo tiene consecuencias catastróficas en nuestra profesión sino en la sociedad toda".En cuanto a los ejes de su gestión aseguró que "continuaremos firmemente con la defensa y el respeto de nuestras incumbencias profesionales, discutiendo aquellas leyes y proyectos que menoscaben el ejercicio profesional. La lucha contra el ejercicio ilegal y la práctica desleal de la abogacía, no solamente contra quienes se dirigen en forma personal o a través de terceros a víctimas recientes de accidentes de tránsito o laborales o a sus familiares, sino también contra los que publiciten sus servicios en reparticiones públicas o se valgan infielmente de sus cargos en organismos u oficinas del estado"."Continuaremos con la política de inclusión, acompañamiento y formación de los jóvenes abogados. Son quienes más necesitan de la Institución. La matriculación va en aumento, pero no podemos permitir que la cantidad conspire contra la calidad".Además se refirió a la relación con los distintos poderes del Estado. "Vamos a valorar y realzar el trabajo de la mayoría de los miembros del Poder Judicial, pero no dudaremos en criticar duramente a quienes no brindan a la justicia la dedicación que requiere y merece tan alta designación. Además, pondremos una primordial atención al Consejo de la Magistratura, acompañando efectivamente a nuestros representantes"."Plantearemos inmediatamente al Poder Ejecutivo Provincial, que luego de diez (10) años de la reforma de la Constitución Provincial, es tiempo de poner en funciones los institutos creados. También buscaremos conjuntamente con el Poder Público en general, reorganizar el mapa judicial de la Provincia".Para finalizar, remarcó que "El Colegio es de Todos" y reiteró la convocatoria "para que nos sumemos todos en la tarea de recuperación de la confianza en la justicia, un sueño que, parafraseando al gran Martín Luther King... Ojala ya no tuviéramos necesidad de soñar".