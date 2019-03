El changarín de Nogoyá confesó ante el fiscal que armó la mentira para conseguir trabajo

José Sánchez finalmente declaró ante el fiscal de Nogoyá Federico Uriburu y confesó que armó el relato del hallazgo de U$A 500.000 para conseguir un trabajo en blanco y obra social para su familia.





La historia no cerraba, el empresario no aparecía, la noticia viralizada fue tomada por los medios capitalinos y todo se le escapó de las manos a José Sánchez y al titular de FM Libertad quien, seguramente de buena fe, propicio la difusión de la mentira.





Presionado por la mediatización de la historia (con memes incluídos) y los reproches y amenazas recibidos por parte de los coterráneos, Sánchez se presentó ante el fiscal Federico Uriburu y dijo que había inventado la historia para conseguir trabajo. Luego de su declaración se presentó ante los medios locales y pidió disculpas públicas.

Así se disculpó Sánchez





"Vengo a dar la cara por la gran persona que sos vos, lo que yo hice lo hice por necesidad, yo hace poco vi que un hombre había encontrado dinero, y entonces es como que la gente te preste atención, te escucha, y te ofrece cosas y la verdad con la mano en el corazón hoy vine con la verdad, a decir que todo eso que dije se inventó,y lo hice por una necesidad de estar en blanco. Más allá de todo lo que se va a ocasionar ahora me di cuenta que rompí una familia y era por la necesidad que yo tenía de estar en blanco, estoy cansado de estar en negro y por menos que nada. Todito lo inventé yo,para que la gente me escuchara y me socorriera con un trabajo. Hoy vine con la verdad, le tengo que pedir disculpas a mi familia, a mis hijas que amo tanto".





Esto lo armé desde el sábado, desde el momento del mensaje a Maxi, me centré en un invento y salió esto. Anoche mi señora lloraba en la cama y dije que hasta aca llegue y me di cuenta que necesito trabajar: no puedo estar inventando cosas. Mi señora no tiene nada que ver,ella solo me creyó. Mil perdones a esa mujer que quiero y amo tanto y a mi hija, que todo lo hice por ellas, porque estoy cansado de trabajar por menos que nada . La fui estudiando y me di cuenta que tiene que ser con mucha plata para que la gente se sorprenda así, te presten atención. Mil disculpas a todos los medios, lo hice por la necesidad de tener un recibo en blanco. Yo no conocía al fiscal, lo conocí hoy, y le pido disculpas. Yo no le quería aflojar al invento".





"La patrona estaba estresada y el auto la seguía pero quizás era gente curiosa y quizás querían ver. Lo que nunca tuve fue amenazas, que la comunidad se quede tranquila". "Yo mentí por necesidad, y ahora me di cuenta que hay que andar con la verdad, porque te abre muchas puertas".





"Con la mano en el corazón, este gran hombre, no me gustaría perderlo, es un pedazo de tipo, tanto él como el chofer del intendente, perdón, y lo hice por una necesidad. Te respeto mucho y que Dios te bendiga porque sos una excelente persona" dijo señalando a Maximiliano Medrano.





"Todo fue un invento porque estoy muy necesitado y que Dios me perdone. La gente se va a enterar que soy el mentiroso más grande del mundo, pero lo hice para tener un trabajo en blanco y poder progresar. Le pido disculpas a todo el país. Voy a seguir humilde como soy y si se abre la posibilidad para algún trabajo lo haré, porque es realmente lo que estoy buscando. La verdad es algo histórico, es algo mundial, nunca voy a olvidar una mentira tan grande y mundial".





La palabra de Medrano

"Se origina todo esto el lunes y fue lo que escuchamos todos. En ningún momento dudé de la veracidad de José. Periodísticamente me servía tenerlo como lo tuve el lunes pasado y contar la historia porque ya era viral, tampoco imaginé que se iba a originar todo lo que se originó mediáticamente, pero realmente todos le creímos y nos emocionamos en su momento, y lamentablemente resultó ser todo mentira de un mitomano. Estoy dolido, jugaste con mi confianza, me dejaste entrar en tu casa, conocí a tus nenas".