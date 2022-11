Destacamento: en Feliciano mejoran infraestructura policial

La Policía de Entre Ríos fue la encargada de ponerlo en valor y refaccionarlo para el servicio de seguridad de esa amplia zona.

Al respecto la ministra sostuvo: “A los bienes del Estado están muy bien que los refuncionalicemos, que no tengamos temor de proponer otro uso. En este caso se trataba de una escuela que ya no era utilizada porque no tenía alumnos y después de un gran trabajo vuelve a estar funcionando, ahora con un destacamento policial”.

En este sentido, Romero felicitó al jefe de Policía, Gustavo Maslein “que siempre está dispuesto a mejorar las estructuras policiales y hacer el esfuerzo para brindar mejor servicio a la comunidad”.

“Estas cosas son producto de decisión política y un trabajo muy grande de la municipalidad, las legisladoras y la Policía que puso los recursos para mejorar este lugar. Soy una convencida de que la función del Estado es una de las más lindas, hay que saber transmitirlo para que otros lo repitan también”, agregó.

Por su parte, el jefe Maslein, expresó: “Es de una gran felicidad poder reubicar este destacamento policial que cumple una función vital para la seguridad en el distrito Atencio. Es importante resaltar el esfuerzo del personal de la Policía de Entre Ríos para la puesta en valor de este espacio, a quienes les agradecemos su compromiso”. Asimismo, agradeció a las autoridades del Consejo General de Educación “por haber permitido la instalación de la dependencia en este lugar”.

Además de las autoridades mencionadas, participaron de la inauguración de este nuevo destacamento la presidenta de la Junta de Gobierno Atencio, Ana Isabel Garate, el subsecretario de Asuntos Municipales, Daniel Kramer, el subsecretario de Comunas, Mariano Núñez, el coordinador general del Observatorio Provincial de Seguridad Vial, Pablo Peil e integrantes de la Plana Mayor de la Policía de Feliciano.