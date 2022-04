Denunció a su ex por abusar de su hijo y recibe amenazas de muerte

El testimonio público de Cristela, oriunda de una localidad del departamento Paraná, tiene que ver con la falta de acciones de protección de su integridad física y de avances en la causa. "Recibo muchas amenazas, me dicen que me van a chocar con el auto, que me van a buscar y me van a reventar la cabeza, el jueves pasado incluso recibí un llamado de un número privado y escuché del otro lado la detonación de una pistola. Mi preocupación no es sólo que me vayan a hacer algo, como ya pasó en muchas ocasiones y de eso todo está asentado judicialmente, me desespera que mi niño está sin su atención necesaria y está en grave estado psicológico. Necesito que el fiscal Leandro Dato, que lleva adelante la causa, responda ante está situación. Desde octubre de 2021 está pedida la Cámara Gessel y no dan respuestas. Soy estudiante universitaria y no cuento con una obra social para poder pagarle a mi hijo un psicólogo, necesito ayuda", indicó la entrevistada.