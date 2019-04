Denuncian desaparición de elementos y dinero de víctimas de un accidente

Hace dos meses Sandra Coria y Mariano Almirón viajaban en una moto por la ruta nacional 18 que fue atropellada por un auto desde atrás y ambos murieron en el acto. La tragedia ocurrió a la altura del acceso este a la ciudad de San Salvador.





"Me voy con las manos vacías", dijo la mujer en diálogo con la prensa local. "Vengo a buscar las cosas de mi hijo que se perdieron en el accidente y supuestamente no hay nada. Ellos (los fallecidos) tenían unas alforjas con sus cosas, con sus pertenencias, porque ellos viajaban a Buenos Aires, con un dinero extra, y a mí solamente acá se me han dado 500 pesos", relató.







En ese sentido, reflexionó: "Una persona que viaja a Buenos Aires no puede llevar 500 pesos solamente, y tampoco tan poca ropa, no puede viajar con un shorcito".





Según reprodujo el sitio Reporte Cuatro, la madre de Almirón indicó: "En Fiscalía me han dicho que no hay nada, en Jefatura, donde fue mi abogado, también me dicen que no hay nada, solamente la moto destruida, por supuesto, y nada más; y una llave que estaba en la moto, pero la llave de su casa no está, y es lo que yo ando reclamando".





Recordó además: "El día que estuvimos nosotros les pusimos a una capillita en la ruta, ese día encontramos hasta una patente tirada de mi hijo, la patente de la moto, parte de alguna alforja que estaba toda rota. Creo que no se ha hecho la pericia como debería. Ahora yo he venido y me dicen que no, que lo que hay es esto. Me voy muy triste de San Salvador, porque yo pienso que son dos vidas que se han perdido, y pareciera que fueran animales".





La madre del muchacho, oriunda de la ciudad de Concordia, fue a la Fiscalía para pedir las pertenencias de su hijo, pero no le dieron ninguna respuesta sobre el destino de los elementos.Por su parte, el jefe de Policía de San Salvador, Noel Spretz, negó haber tenido contacto con la mujer. Dijo que no tenía conocimiento del hecho denunciado por la madre de la víctima. Asimismo, negó que el abogado de la señora se haya presentado en Jefatura para reclamar las pertenencias de su hijo.La tragedia vial ocasionó un profundo dolor en la zona. Coria se desempeñaba en el laboratorio del hospital local y Almirón era profesor en la escuela Secundaria de General Campos.