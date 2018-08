Cristina se preguntó: "Ustedes creen que los arrepentidos dicen la verdad?"

La senadora Cristina Kirchner habló en la sesión en el Senado donde se debate si se autorizan los allanamientos a sus propiedades en Santa Cruz y la Ciudad en el marco de la causa por coimas en la obra pública.













"Soy la primera senadora allanada, la primera presidenta mujer y la primera en ser expulsada del bloque oficialista. Tengo vocación de hacer cosas inéditas", dijo la expresidenta frente al cuerpo del Senado.





"Estamos ante un grave problema político. Cuando hablan de fundamentaciones jurídicas importantes me hacían recordar que estábamos, no en Buenos Aires, sino en Oslo, Noruega. Discutimos sobre cuestiones que parecen sacadas de un libro de derecho, pero que en realidad no se dan".





"¿Creen que la patria contratista empezó en 2003 y se produjo esa reunión, como cuenta un empresario que lo llamó un ministro para decirle lo que tenía que hacer? ¿En serio lo creen?. Estamos en la República Argentina que preside Mauricio Macri, el hijo de Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo", sostuvo.





"¿Creen que los arrepentidos dicen la verdad?. Esto es una proscripción de dirigentes populares. Bonadio es un títere, esto es un modelo regional que podríamos ver en Brasil".





"Hay una nueva forma de desaparición, la desaparición mediática", agregó Cristina Kirchner al comparar a la actual gestión con la dictadura.





Luego fustigó contra el Gobierno por su procesamiento por el dólar futuro: "Hicieron una entrega delictiva de reservas. Es un escándalo y lo saben. Y los procesados somos nosotros y los que luchan contra la corrupción son ustedes. ¿Nos tomaron a todos por estúpidos?".





Luego siguió: "También está el problema de hombres de mi partido que creen que yo soy el obstáculo para llegar no sé a dónde. Quiero ser sincera, si mañana me parte un rayo y de mi quedaran sólo cenizas, hay algunos que no llegarían nunca a ser presidente".