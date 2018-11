Crece la desesperación de la familia de Rómula tras nueve días sin rastros

No hay rastros por ningún lado de Rómula Arrúa, la mujer de 65 años que salió de su casa del barrio San Agustín de Paraná rumbo al centro el 25 de octubre. Desde aquella tarde no se supo más nada: solo una testigo que dijo que le pareció haberla visto en la plaza Alvear ese mismo día.





La Policía evalúa las cámaras de seguridad de la zona y de la Terminal para determinar si abordó un colectivo interurbano. También se intenta hablar con las personas que compartieron el ómnibus de la línea 9 que utilizó para llegar a la zona céntrica, dato que surgió de la tarjeta SUBE.





En tanto los investigadores aguardan los datos de cruces de llamadas del teléfono que está apagado para determinar cuáles fueron los últimas comunicaciones de la mujer.





"La situación para la familia es desesperante porque era una mujer que no tenía ningún problema psiquiátrico, ni depresivo ni familiar", dijo el abogado que representa al marido de Rómula, Guillermo Mulet, en diálogo con radio De la Plaza.





"El celular está apagado, no hay forma de comunicarse, no ha retirado ningún dinero a través de los cajeros del banco y no hay ningún dato de Rómula Arrúa desde la última vez que la vio el marido, que ya fue investigado por las autoridades policiales en función de la desaparición y se constató que no tenía nada que ver", agregó el letrado.









"Está trabajando Investigaciones, la División Homicidios y Trata de Personas, y se pidió la colaboración de los medios para difundir la imagen de esta señora para ver si alguien puede aportar algún dato, porque es sumamente preocupante que en más de siete días no haya ningún dato sobre su paradero", afirmó Mulet.





El mismo confirmó que "en teoría subió al colectivo, según un llamado telefónico aparentemente una persona la habría visto en plaza Alvear y a partir de ahí se le pierde absolutamente el rastro. Se revisaron cámaras del ACA, se revisaron todas las boleterías de la terminal de ómnibus y no tomó ningún colectivo ni de media ni de larga distancia, la tarjeta SUBE solamente fue utilizada para tomar el colectivo como hacía frecuentemente para ir a la Peatonal y no hay ningún dato relevante; pedí que la Policía constate si hay cámaras en cada parada del colectivo para determinar si bajó en otro lado, si bajó sola o acompañada por otra persona, y que se identifique cualquier descampado donde pudiera haber ido ella o con alguien a los fines de ser revisados", puntualizó.





Rómula es de contextura física media, de 1,70 metros de altura, cabello morocho, piel trigueña, y usa lentes. Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 444 6372), a la comisaría novena (4206209) o a la División Minoridad y Violencia Familiar (4209195/94).