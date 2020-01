Controversia por operativo policial que terminó con dos detenidos

Un operativo policial en la vía pública, que derivó en la detención de dos personas, generó la intervención de un grupo de personas el sábado por la noche. La excandidata del Frente de Izquierda denunció el accionar policial, por considerar que se cometió "abuso de autoridad y violencia" contra un joven y una menor de edad. La Policía explicó que el muchacho -mayor de edad- había robado una prenda en la Feria de Salta y Nogoyá, y luego agredió al propietario de un local.

Un grupo de personas que se encontraba el sábado por la noche en un bar de Paraná, denunció que tres patrulleros de la Policía de Entre Ríos que sorpresivamente realizaron un operativo en calle San Lorenzo, a metros de El Plumerillo, se llevaron detenidas a dos personas por “una supuesta averiguación de antecedentes”.

Una de las testigos del hecho fue la excandidata a diputada nacional del Frente de Izquierda, Nadia Burgos, quien expresó que se cometió “abuso policial, de manera violenta e inadecuado”. La militante contó que los chicos -un varón y una mujer- colaboraron en todo momento con los efectivos, pero cuando plantearon que no había motivos para que los tuvieran retenidos, tres policías tomaron al chico y lo empujaron contra una reja. “Ahí es cuando intervenimos un montón de personas que estábamos en el bar, y que vimos el accionar de la Policía de manera violenta, inadecuado”, relató ante la consulta de UNO.

Burgos se acercó a pedir información respecto del oficial que estaba a cargo del operativo, del fiscal de turno, pero no consiguió respuesta. “Más adelante una de las policías dijo ser la oficial a cargo, pero no nos quiso quien había determinado la orden, o si había orden para llevárselos”, acotó.

Además se refirió a la situación de violencia que se vivió con los chicos, a quienes esposan y suben a patrulleros diferentes. “Ella dentro del patrullero tuvo un ataque de nervios y un policía dentro del móvil la intenta acompañar, y termina ejerciendo violencia sobre ella. Claramente no se calmaba porque estaba en una situación donde mientras la subían al patrullero les preguntaba que había hecho y la policía le responde: ‘No sé que hiciste, pero por algo estás acá’. Fue una situación de un exceso de autoridad muy grande, donde no estaban claramente identificados los policías que actuaron, en un momento había cuatro patrulleros, tres motos y en ningún momento los policías dieron información clara y precisa de porque estaban haciendo esto”, reseñó.

La referente del MST-Nueva Izquierda en Entre Ríos contó además que junto a las personas que presenciaron el operativo decidieron realizar la denuncia en Tribunales, en principio con la idea de presentar un hábeas corpus ya que se les estaba negando información del lugar adonde se llevaban a los jóvenes. “Primero nos dijeron que se los llevaban a la comisaría Cuarta, pero llamamos a esa comisaría y nos dijeron que ahí no estaban. En Tribunales nos dijeron que por teléfono nos dijeron que nos podían dar información por teléfono”, especificó.

Entonces decidieron dirigirse a Tribunales, pero cuando quisieron presentar el hábeas corpus, les dijeron que ya había intervenido la defensora pública, Mariela Torres. “Mantuvimos una charla con ella, en realidad ella nos dijo que no era necesario presentar el hábeas corpus, que a los chicos estaban prontos a ponerlos en libertad, que solamente los habían llevado por averiguación de antecedentes. Nos dijeron que nosotros no podíamos hacer la denuncia por apremios o por abuso de autoridad, porque no somos ni familiares ni víctimas directas. Ahí entra la pregunta y la importancia del control social sobre las fuerzas. La verdad que si nosotros no hubiéramos intervenido no sabemos cuanto tiempo esos chicos podrían haber estando detenidos", manifestó.

Denuncias por robo y lesiones

El subjefe de la Jefatura Departamental, Raúl Menescardi, confirmó que personal de la División 911 recibió una denuncia por robo y agresión ocurrido a las 21.30 del sábado en la feria de Salta y Nogoyá, por lo que se dispuso un operativo con personal de la comisaría Octava y del 911, que terminó con la detención de un joven mayor de edad y el traslado de la menor que lo acompañaba a la división de Minoridad. “En el lugar que se lo aprehende 15 personas aproximadamente, sobre todo mujeres y algunos varones se interpusieron para impedir el procedimiento y la aprehensión. Más allá de eso se habla con la fiscal, y se continúa con el operativo. En la comisaría Octava se radican las dos denuncias por el robo y las lesiones, la menor va a Minoridad, el mayor va a Antecedentes, a Sanidad y recupera la libertad”, informó el comisario a UNO.

Menescardi explicó cómo se produjo el robo y la agresión a uno de los emprendedores de la feria. “El autor del hecho robó una prenda que estaba para la venta, luego la deja en otro local para que el propietario lo tenga a su cuidado, pero éste no sabía que era una prenda que había sido sustraída. Un momento después, se hace presente la dueña del local que había sufrido el robo, entonces el emprendedor le hace entrega de la misma. Avisan al 911, pero en determinado momento regresó el autor del ilícito y cuando advirtió que ya no estaba la prenda, agredió en el rostro al titular del segundo local”, señaló el funcionario.

Para el comisario la actitud de las personas que quiso impedir el operativo “configura un delito, en el marco del artículo 241, inciso 2 del Código Penal. No se llegó a consumar, si ellos hubiera querido tener información, se hubiesen presentado como es debido, pero no una muchedumbre de 15 personas para interponerse al accionar policial. Se la hubiésemos dado”.