Confirman procesamiento de Cristina y De Vido por la causa de las Fotocopias

La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y del detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, como organizadores de una asociación ilícita y cohecho en la causa por la causa de Los Cuadernos, según el fallo al que accedió Télam.

Tras conocerse la noticia, el abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón aclaró que CFK continuará en libertad.

"Encontrándose la causa de las fotocopias instruida y con doble procesamiento no hay posibilidad de desafuero porque sería abstracto. La libertad de @CFKArgentina goza de muy buena salud. A los que me escriben pasen unas felices fiestas. Esto es circo y venganza. No Justicia", señaló a través de las redes sociales.