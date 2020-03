Con una marcha pidieron por la aparición de Fátima Acevedo

Hoy se cumplen cuatro días sin que nadie vea a Fátima Florencia Acevedo y desde la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans realizaron una marcha hacia Tribunales para pedir por aparición y que "la Justicia active la búsqueda con mayor precisión y eficacia". Su expareja sería imputado pero pedirán liberarlo. Mientras Hay novedades que podrían dar con la joven

UNO DIALOGÓ EN VIVO CON MARÍA ELENA ALE

"No queremos que siga pasando desapercibida la desaparición de una mujer. Nos preocupa la situación, no nos incumbe el expediente, sí que aparezca con vida y por eso pedimos a la ciudadanía que no sea indiferente", dijo a UNO. "Convocamos a la población que se involucre, que aporten datos".