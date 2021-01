Comerciante de Santa Elena sufrió el robo de medio millón de pesos

El comerciante que fue víctima del robo tiene una distribuidora y un local de venta de indumentaria deportiva en Santa Elena. “Lo llamativo del hecho es que no hay ninguna abertura violentada y tampoco ningún tipo de desorden en el inmueble, ya que de donde faltaron las cajas es la vivienda particular que está al lado del local comercial”, explicó Godoy, y agregó que “se llevaron 430.000 pesos y 1.100 dólares que estaban destinados a pagar a proveedores y adquirir la mercadería que vende en la distribuidora”, señaló.

“Manejaban la información”

El comisario ratificó que los ladrones conocían el lugar donde se guardaban las cajas con dinero porque no había ningún tipo de desorden en la casa, es decir, no buscaron en otros lugares. “Manejaban la información de la ubicación donde se encontraban las cajas con dinero”, dijo, y agregó que “el damnificado no tiene ninguna sospecha en particular y se está trabajando con lo que surja de las entrevistas con los vecinos y la gente que trabaja en la zona”, remarcó el jefe de la comisaría de Santa Elena.