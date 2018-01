Comerciante de la peatonal asegura que no discriminó

A raíz del hecho, la persona acusada públicamente de discriminación se acercó a UNO para dar su versión de los hechos.









Según los dichos del responsable del local en cuestión, todo habría comenzado al pedirle a la mujer que el niño no molestara a la gente que se acercaba a la vidriera. "En ningún momento discriminé a la señora, ni al niño. Simplemente les pedí que no molestaran a la gente", aclaró. Además expresó su preocupación por la cantidad de niños que trabajan en las calles del centro de Paraná. "Yo no soy quién para echarlos, simplemente les pedí que no molesten a los clientes en la vidriera, no considero que eso sea discriminación".