Clamor de vecinos y comerciantes por la inseguridad que sufren en Oro Verde

En poco tiempo, Oro Verde pasó de ser el paraíso de la tranquilidad para vivir cerca de Paraná, a un lugar donde dejar una casa sola durante el día o un comercio cerrado durante la noche es un peligro de volver y encontrar la propiedad desvalijada. Los robos llevaron al hartazgo a los vecinos, que ayer expresaron nuevamente su indignación a las autoridades policiales, y también municipales. Es que hace un mes hubo una reunión donde se plantearon propuestas y compromisos, pero la situación lejos de mejorar empeoró en las últimas semanas.

Anoche se llevó adelante un nuevo encuentro en el salón del Polideportivo, organizado por vecinos autoconvocados. La gota que volvió a rebalsar el vaso fue que uno de los que motorizó la reunión anterior y propuso medidas para mitigar la inseguridad fue el primero que sufrió un robo en su casa días después. A diferencia de la instancia anterior, la dinámica fue distinta y se respiraba un aire muy tenso: hablaron dos vecinos en representación del resto pidiendo soluciones urgentes y hubo severas críticas a las autoridades policiales presentes.

Estuvieron presentes el jefe de la Departamental Paraná de Policía, Marcos Antoniow, el jefe de la comisaría y representantes del municipio, entre otros.

"Se perdió la tranquilidad", dijo a UNO una vecina que participó de la reunión, y relató: "Todos los fines de semana es uno o dos robos. Se dio que después de esa reunión le robaron a uno de los que más había propuesto cosas, nos sentimos burlados. Un hombre laburante al que le abrieron con una barreta la puerta del negocio y le robaron todo, en una zona transitada". Por esto, aseguró que el reclamo hoy es por medidas concretas, no promesas: "No queremos una propuesta, queremos soluciones", afirmó.

Esta mujer no hace mucho tiempo que vive en Oro Verde, y notó mucho el cambio: "Hace cuatro años era un paraíso, y ahora no te podés mover de tu casa. Hay vecinos que son viejos, que han nacido acá y es gente de campo, muy confiada. No sabés con quién estás viviendo, somos todos sospechosos, hay una paranoia que si te ven dando vuelta llaman a la Policía", lamentó.

Otro vecino que participó de la convocatoria contó: "Tuvimos una primera reunión porque hubo un fin de semana largo que entraron a robar en distintos lugares, parecían como hechos aislados. Pero cuando los empezamos a hilvanar era uno por día, más o menos. Hicimos una reunión entre varios vecinos, comerciantes, con el intendente y el jefe de la comisaría de Oro Verde para buscarle alguna solución. Quedamos en una pausa de 30 días para que revisen las obras, porque viene mucha gente de afuera a trabajar. Y también las inmobiliarias, porque hay gente que se tiene que ir de Paraná y deben fijar domicilio en otro lado, entonces alquilan acá. La Policía tiene cámaras, pero no se monitorean porque no tienen personal. Iban a tratar de conseguir más policías. A una chica le entraron un fin de semana y le robaron 40.000 pesos, o sea, hacen un estudio previo".

Además de los robos en viviendas y locales comerciales, también han ocurrido asaltos en la vía pública, como por ejemplo el caso de una chica que salía de la Facultad y le sustrajeron el celular.

Hubo otro hecho que hizo crecer la preocupación y el temor: el homicidio de un artista callejero que fue golpeado cuando dormía bajo un techo en el kilómetro cuatro y medio de la ruta 11, en jurisdicción de Paraná, pero los rastros del robo de las pertenencias llevaron a Oro Verde. En esta localidad detuvieron al principal sospechoso.

Angelina es una comerciante que sufrió un robo a mano armada, y relató a UNO su traumática experiencia: "A mí me asaltaron a mano armada el 8 de marzo a las nueve menos cuarto de la mañana. Me estaban esperando, yo no sospeché porque es un barrio tranquilo y es normal que haya clientes que esperen que abra, pero no me di cuenta de que era para asaltarme. Eran tres personas, dos hombres y una mujer en un Peugeot 405 blanco con vidrios polarizados sin patente. Está ubicado el auto en las cámaras, pero todavía no están identificados. Entró la chica y la reconocí porque era la tercera vez que iba como clienta a mirar y averiguar cosas. Me pregunta si trabajaba con tarjeta. Le dije que sí, que le había dicho el jueves cuando había ido. En eso vienen los otros dos corriendo, me apuntan con un arma y querían plata. Se llevaron el cambio y el termo. En seguida yo corrí hasta lo de mi papá, llamé a mi marido, hicimos la denuncia pero no alcanzaron a agarrarlos. Salieron para la ruta de tierra que va a Crespo".

La víctima aseguró: "La reunión de marzo no tuvo resultados, ya que los hechos siguieron peor, ahora hubo más robos. Queremos una solución definitiva", reclamó.

Esperan que la reunión de ayer, a diferencia de la anterior, tenga respuestas visibles y que el reclamo llegue a las más altas autoridades.





