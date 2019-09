Choque frontal entre un automóvil y un camión: Un hombre perdió la vida

Foto PER.

Foto PER.

Foto PER.

Foto PER.

Foto PER.

Foto PER.

Foto PER.

Foto PER.

Un hombre perdió la vida este jueves a las 4:30 horas de la mañana al colisionar un camión Scania procedente de Brasil y un Volkswagen Polo. El accidente ocurrió sobre ruta 12, cerca del acceso a la localidad de XX de Septiembre, en el departamento Nogoyá.

Según supo UNO a raíz del choque murió el conductor del auto que todavía no fue identificado. No obstante, se supo que el vehículo está radicado en Lucas González, localidad situada cerca de donde ocurrió el fatal accidente, por lo que sería oriundo de dicho lugar. El camionero sufrió lesiones leves.

Ambos vehículos está fuera de la cinta asfáltica pero el tránsito está cortado totalmente hasta tanto se realicen las actuaciones de rigor.

Investigan posible acción suicida

Llama la atención el testimonio de un playero de la estación YPF de Nogoyá, quien asegura que se trató de un "suicidio".

"Soy playero en la YPF de Nogoyá. Este señor paro a cargar nafta y lo atendió un compañero. Pidió 300 pesos de nafta super y pago con 500. Y dijo en tono despacito y mirando el suelo. ´déjate nomás los 200 para vos... Al lugar que yo voy no me sirve de nada la plata". Alertamos de esto a la policía pero no hubo tiempo de nada... Salió a la ruta y a 10 kilómetros se chocó con el camión", escribió a UNO el trabajador.

A partir de su relato se investiga si hubo una acción suicida.