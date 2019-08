Chofer evitó chocar un auto y volcó el camión con semi

Un accidente de tránsito ocurrido ayer en una ruta entrerriana causó daños materiales y la lesión en un conductor, quien por la maniobra que realizó evitó consecuencias aún peores.

En horas de la tarde, un camión cargado con aserrín circulaba por la ruta provincial N° 26, cuando se le cruzó en el camino una camioneta. Al mismo tiempo, cuando intentaba esquivarla, un auto lo estaba adelantando, por lo que al chofer no le quedó otra maniobra para realizar que frenar de golpe, por lo que mordió la banquina y tumbó. El hombre resultó con una fractura y la mercadería quedó desparramada en el asfalto, por lo que fue necesario el trabajo de los Bomberos para limpiar la ruta y rehabilitar el tránsito, sobre la arteria que une Victoria con Nogoyá, a cinco kilómetros de esta.

El dueño del camión relató el hecho en diálogo con Info Contenidos ER: “Salió una camioneta del cañaveral con un carrito, me fui a cruzarlo, cuando lo estaba por pasar venía otro auto pasándome a mí, que se ha largado seguramente en la cuesta arriba. Tenía que frenar o chocar el auto. Me frené y lo que es la carga alta, se vuelca”.

Acerca de la lesión sufrida en un brazo, el conductor dijo: “Me fracturé cuando desenganché el cinturón de seguridad, que no tuve en cuenta que me iba a caer para la derecha”. Además, contó que pese a sufrir él las consecuencias para evitar chocar con el auto que lo pasaba, este no se detuvo tras el accidente, como sí lo hizo el conductor de la camioneta.

Por su parte, el integrante de la comisión de Bomberos Voluntarios, César Traverso, dijo al mismo sitio informativo: “No hay que lamentar víctimas, la quebradura en un brazo sin signos de gravedad”.

También trabajó en el lugar del siniestro vial el personal policial de la Jefatura Departamental Nogoyá, que realizó las pericias correspondientes y dirigió el tránsito restringido.

Por otro lado, se informó de un violento accidente de tránsito ocurrido ayer por la tarde en Paraná, en la intersección de calles Victoria y San Luis. Un auto Toyota Corolla impactó contra una camioneta Toyota Hilux. Tras la colisión una de las puertas del Corolla quedó incrustada en la Hilux. El auto circulaba por San Luis, al llegar a calle Victoria impactó con la camioneta. El Corolla perdió el control y siguió hasta embestir contra dos vehículos que estaban estacionados: un Chevrolet Spin y un Citroën C4.

Resultaron lesionados el chofer del auto y un acompañante que estaba sentado atrás, quien debió ser retirado del vehículo por personal de Bomberos porque las puertas traseras estaban trabadas. Tres ambulancias asistieron a los protagonistas del siniestro vial.