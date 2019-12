Celis: "Soy culpable de la causa. Varisco no tiene nada que ver"

"Soy culpable de la causa que reconozco mi delito", expresó Daniel Celis durante la audiencia de este viernes, la última posibilidad de hablar para los acusados de las causas Narcomunicipio y Narcoavioneta.

Tavi Celis despegó de la causa de Narcotráfico a el exintendente Sergio Varisco, al exconcejal Pablo Hernández, a la exfuncionaria Griselda Bordeira y a Luciana Lemos.

"Pido perdón a Luciana Lemos por haberla metido en esto. Ella es inocente de la causa. Bordeira, Hernández, Varisco no tienen nada que ver. Yo necesitaba dinero. El intendente incumplió muchas promesas. Dios se encargará por todo el daño que él causó, pero Varisco nada tiene que ver con la causa", expresó.

“Quiero que la Justicia sea para todos y todas”, finalizó Celis quien leyó sus palabras de un papel.

El descargo de Sergio Varisco

"Se me acusa de ser de financiador de una banda. Para los que no me conocen, desde los 80 le dedique siempre a la política. No tengo auto, casa, no tengo cuenta bancaria. El norte mío, de mi familia es la honestidad. Durante dos años sufrí un calvario. La estigmatización que me digan narco. De agredirme", inició su descargo el exintendente.

"Nunca vendí ni consumó drogas. No tomo alcohol, solo fumo. Tengo bronca por muchas mentiras. Se dijo que los camiones de la Municipalidad eran usados para llevar drogas, y acá se demostró que no era así", continuó.

"Hice la indagatoria, son 150 páginas de declaración. Quiero poner a salvó mi conducta, mi pasado. No hay escuchas mías sobre el tema drogas. Las cuatro o cinco escuchas, que la Fiscalía insiste en involucrarme, hablan de temas políticos".

"Pese a la denuncia, seguí adelante. Con ética y honestidad. Pese al pedido de renuncia", continuó." Se aclaró como fue la relación política, cómo se incorporó el personal.

Varisco criticó a los peritos de la Policía Federal y aseguró que hay controles internos muy serios en la Municipalidad.

El resto de la audiencia seguida por UNO

Por su parte, Miguel Ángel Celis le pidió disculpas a su familia y Carmelo Leguizamón agradeció a los magistrados por dejarles ver a su familia y a los nietos. Si queda preso, solicitó que lo dejen trabajar, porque es el único sostén de familia.

En tanto, Hernán Rivero también agradeció haber pasado la Navidad en su casa y se declaró inocente de la acusación, porque los acusados “no deben demostrar la inocencia”. "No hay nada que me vincule con la causa y menos con la droga", dijo.

"A mí me defiende la verdad, y es que soy inocente", dijo y entregó un libro que escribió estando preso. "Una novela, de pura ficción. Estuve preso dos años y siete meses, por lo que espero que Dios ilumine al Tribunal para que llegue a un veredicto justo".

A su turno Sergio Baldi pidió disculpas a su padre. Y pidió que, de ser condenado, se le otorgue salidas laborales.

Gastón De la Fuente también se disculpó con su familia y pidió que se haga Justicia.

Cristian Silva dijo: "No tengo nada que ver con la bajada de la avioneta. Tampoco con las acusaciones formuladas por la Fiscalía". "Es un disparate el pedido de ocho años de cárcel".

Omar Ghibaudo expresó. "Estamos acá porque nos engañó un señor que comió con nosotros. Nos comimos un garrón con mi hermano. Pido perdón al fiscal que me acusó, por faltarle el respeto", dirigiéndose a Leandro Ardoy.

"Lloré en estos meses que estuve preso. Me dijeron que cuando esto termine, vamos a comer un salame, un chorizo, un cordero". "Estamos acá por ser confiados, buenas personas. No sabíamos que el avión traía droga", expresó el hombre de Villa Urquiza.

José Ghibaudo, hermano de Omar, pidió disculpas por ser "del campo" e "ignorantes". "Pero siempre fuimos con la verdad, tal como nos dijeron nuestros padres. Somos inocentes, fuimos engañados", puntualizó.

Miguela Balbi agradeció a su familia, a su abogado y al Tribunal por otorgarle prisión domiciliaria.

Miqueas Córdoba también dio las gracias por pasar la Navidad con su familia. "Es mentira lo que dijo el fiscal. Soy inocente", agregó.

Jonathan Romero agradeció haber podido pasar la Navidad con sus hijos.

Marcos Velásquez agradeció el gesto solidario y humano del Tribunal de dejarlo pasar la Navidad con la familia y se hizo cargo de lo que corresponde "pero no de toda la acusación efectuada por la Fiscalía.

María Surita agradeció por el arresto domiciliario.

Yamila Corradoni: "De lo que se me acusa, solo hay una escucha. Hace tres años que estoy presa. No creo que me condenen por ser la mujer de Celis", dijo.

Patricio Larrosa: "Pido perdón a mi madre. Estoy acá por ser amigo de Miguel Celis. No tengo nada que ver con la droga, lo único que hice fue prestar la camioneta a Celis".

Luis Céparo: "Mi familia la paso mal. Hasta hambre pasaron. Espero que esto termine para salir a trabajar"

Caballero agradeció por la prisión domiciliaria.

Lourdes Ayala pareja de Celis agradeció al Tribunal y dijo que es inocente, y que triunfe la verdad. Dice llorando que los hijos la esperan todos los días y que les miente. sale al juicio y les dice que va a trabajar.

Ampliaremos