Causa de abuso sexual: se presentó la víctima y no le tomaron declaración

La joven de 21 años que denunció en Concordia a dos coordinadores de turismo de haberla abusado sexualmente se presentó el viernes junto a su abogado en Tribunales y no pudieron tomarle declaración. En diálogo con UNO, el fiscal de la causa Dario Mautone explicó que "hubo un mal entendido de parte del abogado de la joven porque se presentó cerca de las 10.30 con la víctima solicitando que se le tome declaración".

El fiscal señaló que se había dispuesto ya en el legajo la fecha de la entrevista, la cual no se dará a conocer. A su vez, mencionó que el viernes "fue un día muy complejo, con muchas audiencias", y sostuvo: "Lo que necesitamos en este caso es tener tiempo, todo el tiempo necesario para cuando la víctima declare. En función de eso, se le explicó fundamentalmente al abogado, que ni siquiera tuvo el tupé de llamar al fiscal que lleva adelante la causa, para avisar a la fiscalía y así en su defecto proteger los derechos de la víctima".

Sobre este punto, Mautone refirió: "En este sentido nos fue imposible tomarle declaración, porque no poseíamos el tiempo físico para hacerlo, se le pidió las disculpas del caso y se la citó para el día en el que se le tomara la declaración, conforme al despacho que nosotros tenemos. Así que en los próximos días concurrirá, no a pericia, sino a declarar".

El fiscal afirmó que fue una "absoluta sorpresa" la presentación de la joven. "Nosotros organizamos la mañana para trabajar en distintas causas, más las audiencias a las que estamos supeditados y que nos pacta el Juzgado de Garantías, a las cuales no podemos faltar porque se van venciendo. No podíamos tomarle la declaración a esta chica y se le pidió las disculpas del caso", dijo.

Asimismo, expresó: "No creo que el abogado haya entendido mal, porque sabe cómo son los procedimientos, hablé con él a los fines de querer colaborar. No fue nada grato para mí, en lo particular soy muy prolijo para llevar adelante estas causas que son muy delicadas. Entiendo que fue una equivocación por parte del colega".

Consultado sobre el estado de la joven, el fiscal señaló: "Estuve un segundo con la víctima, la vi muy compungida y no la quiero exponer a una situación así. Tuvimos que arbitrar los medios para que no se cruzara con la prensa y no se la revictimice más aún".





La estrategia de la defensa

Horas antes de esta presentación espontánea de la víctima en Tribunales, la noticia de la liberación de uno de los coordinadores acusado de cometer el abuso fue noticia en todos los medios. El juez de la causa había dispuesto la libertad de uno de los implicados y prisión domiciliaria del otro.

El fiscal Mautone advirtió que la situación de los detenidos se puede modificar con la declaración de la joven. "Nos encontramos con el problema de no poder convocar a la víctima del hecho, a los fines de que pueda venir a 'dialogar' con el Ministerio Público Fiscal, y como el estado de ánimo no se lo permitía, entendíamos que esta situación no podía pesar sobre los sospechados", explicó a UNO.

Al mismo tiempo, Rafael Briceño, abogado defensor de Martín Zanandrea –uno de los acusados–, confirmó a UNO: "En la audiencia de prórroga de la prisión preventiva el juez de la causa hizo lugar a mi objeción de prisión domiciliaria, y dictó la excarcelación bajo determinadas reglas de conducta, en la caución y fianza de 20.000 pesos, la cual se efectivizó inmediatamente, en las primeras horas de la tarde (del jueves)".

A su vez, Briceño señaló: "Estamos tropezando con un problema y es que no sabemos si la denunciante no quiere o no puede, someterse a declaración de la pericia judicial, y está siendo reticente en ese aspecto y la causa queda empantanada como quien dice vulgarmente".

Nada se decía de una fecha ya pactada para entrevistar a la joven.

Sobre la continuidad de la causa con la denuncia judicial realizada por la víctima, explicó que "debería declarar en sentido coincidente con lo que dijo en la denuncia", y agregó: "La denunciante es testigo a la vez, y el fiscal la debe llamar para que declare en ese sentido, hasta el momento no se presentó y aduce que no está en condiciones de declarar. Con la denuncia podría avanzar, pero las pericias se deben hacer y no se somete a la pericia tampoco".

Para Briceño, "la gravedad de los hechos es una cosa y la prueba contra los supuestos partícipes como autores o imputados es otra", dijo, y manifestó: "A mí mañana me pueden acusar de homicidio, pero eso tiene que tener su correlato en evidencia, que es lo que está faltando".

Por último, el abogado de Zanandrea redobló su estrategia de defensa y advirtió que se basará en informes aportados por la propia psicóloga particular de la víctima: "Yo no sé si esta chica estaba en su sano juicio al momento de los hechos y este puede ser un elemento de prueba. Si bien todavía no está establecido, son criterios a valorar y tener en cuenta", finalizó.