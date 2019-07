Las pericias médicas y científicas serán la clave para determinar si se avanzará en la imputación a personal del hospital Masvernat de Concordia por la muerte de una niña de 1 año y 1 mes, que había ingresado el 25 de junio con un cuadro de neumonía e infección urinaria y sufrió quemaduras durante la internación en la Unidad de Terapia Intensiva, poco antes de su fallecimiento.

Así lo informó el fiscal de la causa, Fabio Zabaleta, quien sostuvo que en el avance de la investigación se podrán determinar los nombres de las personas que intervinieron en la atención a Morena y, en caso de que corresponda establecer responsabilidades, quién tuvo la culpa de las lesiones sufridas por la niña.

El funcionario judicial dialogó ayer con LT 15 Radio del Litoral, y explicó los pormenores de la pesquisa. “El inicio es con la denuncia de la madre por las quemaduras. Posteriormente ingresó otra denuncia por la representante legal del hospital, la doctora Chaippa, también denunciando el mismo hecho y las mismas lesiones. Ahí tomamos intervención nosotros, el médico forense pudo constatar las lesiones en la nena, pudo hacer su revisión, y con posterioridad la criatura lamentablemente falleció. Se hizo la autopsia que, junto a los estudios anatomopatológicos, van a determinar la causa de la muerte de esta chiquita”.

Acerca de las próximas medidas a tomar, Zabaleta dijo: “Todavía el médico forense no remitió el informe por el inicio de la feria, y ahora resta mandar las muestras tomadas a Paraná (al Laboratorio del STJ de la Morgue de Oro Verde) para hacer todos los análisis y las pericias”.

En tanto, una vez con todos los resultados en el legajo de la Investigación Penal Preparatoria, se evaluarán los elementos en dos términos: “Vamos por dos partes: primero las lesiones que fueron denunciadas y la responsabilidad de esas lesiones; y después vamos a atender cuál fue la causa de la muerte, si está ligada a estas lesiones o no, y si están ligadas se buscarán responsabilidades”, informó el fiscal.

En cuanto a las personas que podrían haber sido sindicadas como responsables en la intervención de Morena durante la internación y al momento de sufrir las quemaduras, Zabaleta aseveró a LT 15: “Hoy no hay un nombre en particular porque eso va a surgir de la investigación, la historia clínica y algunos que otros testimonios que seguramente nos podrán brindar precisiones. Pero hoy no hay un nombre determinado, eso va a surgir cuando concluyan todas las pericias, que no las hará un médico de Concordia sino que lo hace un médico fuera de nuestra ciudad para evitar compromiso o especulaciones. El perito determinará dónde estuvo la falencia, si la hubo, y quiénes son los responsables”.

Cabe recordar, tal como informó UNO la semana pasada, que la abuela de Morena, Ramona Acuña, relató que su nieta ingresó al nosocomio por una infección urinaria “pero después agarró más virus en el hospital”. Recordó: “El jueves 4 de julio el médico nos llamó porque la bebé había tenido un percance leve”, pero cuando entró la madre “no podía creer las quemaduras que tenía y encima no había nadie para informarle”.

“El doctor nos dijo que se hacía responsable porque le dije a la enfermera que le ponga algo que la caliente. Queremos la cabeza de todos los que estaban esa noche y que queden sin matrícula”, reclamó Ramona.