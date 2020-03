Caso Fátima: Encuentran prendas de mujer en uno de los pozos

El jefe de Policía, comisario Gustavo Maslein confirmó a UNO el hallazgo de prendas de vestir que podrían ser compatibles con las utilizadas pro Fátima Florencia Acevedo, la mujer de 25 años que está desaparecida desde hace cinco días. Se trata de un top y unas medias que estaría manchadas con sangre.

Desde muy temprano este viernes, personal especializado y Bomberos Zapadores revisaban los pozos de agua que hay entre Paraná y San Benito, mientras que uniformados recorrían a pie diversos sectores para intentar dar con alguna pista sobre la joven madre desaparecida.

Aunque fue cauto al dar la información, Maslein aseguró que la inspección se concentrará en ese pozo que tiene agua.

Embed

Ampliaremos

La situación del detenido

Jorge Nicolás Martínez pasará en la cárcel los próximos 15 días, por la desaparición de Fátima Florencia Acevedo mientras se realizan actuaciones judiciales y la búsqueda en terreno.

La joven de 25 años se encuentra desaparecida desde, al menos, el domingo por la tarde. Había denunciado a su expareja, el hombre de 34 que está detenido, por amenazas y violencia de género, por lo cual estaba parando en el refugio de la Casa de la Mujer de Paraná.

A las pruebas de la tarjeta de débito de la víctima, que Martínez utilizó, y el chip de celular de Fátima que tenía en su casa, se sumaron otras evidencias surgidas de las pericias a los celulares que lo complican. Principalmente, un mensaje de texto que escribió en su celular, en la aplicación de notas, y luego se lo envió, desde su teléfono pero con otro chip, a la amiga de Fátima, haciéndose pasar por ella. El mensaje es muy sugestivo y la Fiscalía está convencida de que es un ardid de Martínez para sembrar la versión de que la joven se fue por su propia voluntad.

Los mensajes

“Hola negra, soy la Rusa, este es mi nuevo numero, no estoy en Paraná, tengo un buen trabajo y me pagan muy bien, me voy hasta fin de mes, pero tendré mucha plata para nosotras y para irnos, Encargate si podés que Silvia (por Silvia Primo, directora de la Casa de la Mujer) le dé el enano al padre. El celular me lo rompió el jefe de los gitanos, usamos uno en común a escondidas con la chica que está conmigo. Estoy bien, no me dejan usar el cel, pero me van a dar una casa. Extraño mucho nuestros mates ya acá ni eso podemos. Al enano lo super extraño, solo avisá y pasame un número para que cuando pueda llamar y explicar la situación lo pueda hacer. Cuando pueda te mando para que sepas dónde estamos y me puedan sacar”.

Este mensaje fue redactado en Notas, en el celular de Martínez, el 2 de marzo y modificado al día siguiente, cuando se lo envió a la amiga de Fátima. El acusado dijo que no tiene explicaciones para saber cómo y dónde se creó.

Y hay más evidencias en el celular de Martínez. El 20 de febrero le había enviado un mensaje de San la Muerte a Fátima. El 28 de febrero, creó en la misma aplicación de Notas de su teléfono un mensaje que dice: “Nicolás, esto es un trabajo que si me va bien me van a dar una casa, no se que hago dándote esta explicación”.

Por último, fueron sugestivas las últimas búsquedas realizadas por Martínez en páginas de Internet desde su teléfono: buscó fotos de salas de velatorio. El hombre dijo que no recordaba qué había buscado, y luego argumentó que le había prestado su celular a un vecino.