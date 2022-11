Los testimonios lo ubican en la zona del Parque Varisco, a las 17 horas del mismo martes 15, y a las 21 detrás de la aceitera de Bajada Grande que conecta con miradores. Todos los dichos de los testimonios y las hipótesis ya fueron cubiertas por la Fiscalía y áreas idóneas, como la división de Delitos Económicos, red Link, banco donde realiza el cobro de su jubilación, se chequearon instituciones de salud, pero ninguno ha dado resultados positivos. En ese sentido especificó que, según los primeros informes no ha tenido movimiento su cuenta bancaria.

Carlos Ramírez, como se ha informado, tiene 65 años, es jubilado y el martes 15 salió de su casa de calle Las Calandrias. No regresó más, al día siguiente su familia hizo la denuncia en la comisaría quinta y el jueves la Justicia solicitó la colaboración para la determinación de paradero.

Hay solo dos datos que pudieron saber qué hizo Ramírez ese día: varios testigos lo vieron en calle Ameghino al final: y antes, una cámara del hipermercado de calle Larramendi lo había registrado saliendo del comercio.

La jornada del domingo fue agobiante y terminó en desazón tras una nueva búsqueda sin resultados. Los efectivos de la División de Trata de Personas y de Operaciones y Seguridad de la Policía trabajaron sobre la zona de calle Ameghino al final, a la vera del río y malezas, en el oeste de Paraná.

Se realizaron rastrillajes con el objetivo de encontrar a Ramírez desde ese sector hacia el sur.

El subjefe departamental y el segundo jefe de la comisaría 16ª diagramaron y condujeron el operativo. Asimismo se trabajó sobrevolando la zona en el helicóptero policial y con el drone, en presencia de la fiscal a cargo de la causa, Sandra Terreno. Además, colaboraron cadetes de la Escuela Superior de Oficiales Personal del DAP (ambulancia), personal de Seguridad Urbana y Bancaria, División Montada y Canes, así como la Jefatura Departamental de Paraná.

En tanto, hoy se retomará la búsqueda con los mismos medios, pero hacia el norte, es decir hacia la zona de Bajada Grande. Se trabaja con la hipótesis de que el hombre haya caminado desde el lugar donde fue visto por última vez hacia los humedales de Paraná que hoy están secos, por alguna de las calles y que haya ingresado hacia un camino que lo dejó desorientado y perdido. Aunque tampoco es tan sencillo ingresar a la zona de monte por lo espesa de la vegetación.

Sin rastros

La búsqueda por aire y tierra no arrojó resultados positivos y crece el misterio de su paradero. Lo extraño es que sus familiares afirman que no padece ninguna enfermedad mental. Los que lo vieron en la zona de calle Ameghino e incluso quienes hablaron con él aquel martes no refirieron nada extraño, salvo esa versión de que pretendía sacar un crédito o retirar dinero del cajero con el fin de comprar un televisor. No obstante, Ramírez es un jubilado que cobra la mínima.

Desde entonces, se emprendió su búsqueda por tierra y agua. Cuando se cumplieron nueve días de su desaparición se apreció un registro fílmico donde se lo ve saliendo de un conocido hipermercado de calle Larramendi. El momento en que fue grabado por las cámaras fue previo a cuando lo vieron los testigos en inmediaciones del barrio San Martín, rumbo al Paseo Costero, según se informó a UNO.

Además, se afirmó que salió del comercio sin mercadería. Por el momento la hipótesis de que haya sido víctima de terceros, en un intento de robo o una circunstancia similar, no está entre las principales que se manejan en la investigación.

Las autoridades pidieron la colaboración de la población que pueda llegar a aportar algún tipo de información al respecto. Se debe llamar al 911, acudir a la comisaría más cercana o contactar a la División Trata de Personas (3434602021 - 3434704400). Ramírez es un hombre delgado, mide alrededor de 1,60 metros y tiene pelo canoso. Al momento de retirarse de su domicilio vestía una camisa a cuadros de color claro, un pantalón oscuro y zapatos marrones.